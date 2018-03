HIIDance, Vídeo Dance e Street Dance viram hit nas academias

Inspiradas no ritmo das ruas e em um estilo de dança menos rígido, as aulas de HIIDance, Vídeo Dance e Street Dance são as novas apostas das academias. Alto gasto calórico, força, ritmo, agilidade, flexibilidade, equilíbrio, memória e improviso são alguns dos benefícios dessas modalidades que têm levado muitos alunos a trocar a ginástica tradicional pela dança.



Sucesso mundial, o HIIT, treino que intercala momentos de alta intensidade com momentos mais suaves é o principal fundamento da aula de HIIDance, que mistura a técnica com o prazer de dançar. Comprovado cientificamente, esse é o tipo de treino mais eficaz no objetivo de queimar calorias e melhorar o condicionamento físico, além de manter o corpo estimulado por mais tempo. A aula de HIIDance, exclusiva do Espaço Vibre, tem duração de 45 minutos, é dinâmica, faz suar, condicionar, queimar 600 calorias em uma aula e extravasar.



De Shakira a Anita, o Video Dance é uma aula de dança urbana, com o sucesso do momento, daqueles que grudam como chiclete e fazem todo mundo mexer o corpo assim que começam a tocar. É uma das aulas mais versáteis e oferece um desafio diferente a cada dia. A coreografia muitas vezes é criada pelo professor na sala de aula e nunca é repetida por mais de dois dias seguidos. Seu objetivo é soltar o corpo, por isso, é muito comum que ao final da aula o professor proponha um momento de improvisação, com cada aluno fazendo o passo que quiser.



O Street dance embarca na fonte do lifestyle contemporâneo e explora a diversidade de movimentos, gestuais e ritmos contidos na cultura das danças do movimento Hip Hop. Cada professor desenvolve a metodologia da aula conforme sua especialidade. Sempre com o objetivo de fazer o aluno dançar já na primeira aula. E, ao mesmo tempo, aprimorar sua consciência corporal em coreografias que trabalham a coordenação motora, o alongamento, a memória e a autoestima de uma forma divertida e desafiadora.



A dança é uma das mais antigas formas de expressão, já existe desde a antiguidade ao lado do teatro e da música. Ao longo dos séculos, ela foi se reinventando e se adaptando aos novos tempos. Mexer o corpo é algo tão básico para o ser humano, quanto respirar, comer, dormir. O Espaço Vibre, que acaba de inaugurar um novo espaço em Ipanema, oferece essas e outros tipos de dança, como ballet, ballet fitness, dança contemporânea, sapateado, stiletto, zumba, jazz, Broadway, vitaldance, além de yoga, funcional, pilates solo, muay thai, judô, patinação etc.







