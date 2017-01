Homenagem ao Dia do Farmacêutico em Minas Gerais tem campanha dedicada às crianças

O Dia do Farmacêutico é comemorado, no Brasil, em 20 de janeiro. Visando reforçar a importância do farmacêutico na vida de crianças, adultos e idosos e divulgar para a população o que esses profissionais podem fazer pela saúde das pessoas, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag-MG) lançou, neste mês, em homenagem ao Dia do Farmacêutico, a campanha "Crianças também conversam sobre saúde e medicamentos. Consulte sempre o farmacêutico".



A ideia da campanha é mostrar para a população que os cuidados com a saúde começam desde cedo e que o segmento magistral pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. A farmacêutica Andréa Kamizaki, presidente da Anfarmag Regional Minas, destaca que é imprescindível mostrar para a população que os farmacêuticos magistrais têm conhecimento técnico e capacidade profissional para fazer muito mais pela saúde das pessoas do que apenas conferir receitas e entregar medicamentos.



Pensando nisso, uma ação foi criada pela entidade para oficializar a campanha que visa reforçar a importância do farmacêutico magistral para a sociedade. O destaque é a ação "Alquimista Mirim". No dia, 21 de janeiro (sábado), das 9h às 10h, 10h às 11h e 11h às 12h, em uma ação simultânea, farmácias de manipulação do Estado de Minas Gerais receberão em seus laboratórios crianças, de 7 a 12 anos de idade, para participar da ação.



A meta é levar grupos de crianças para os laboratórios das farmácias magistrais participantes da campanha visando apresentar a esse público e aos seus pais como é feito um produto magistral, incluindo medicamentos e cosméticos, além de orientá-los com informações sobre a automedicação.



A campanha visa também apresentar à população os serviços e procedimentos que os farmacêuticos estão aptos a realizar: assistência farmacêutica, uso correto, seguro e racional dos medicamentos, ajuda na prevenção de doenças, interações e intoxicações. O objetivo também é promover saúde, prevenir doenças, contribuir para melhorar a qualidade de vida da população, além de apresentar o mundo magistral às pessoas.



As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever, diretamente na regional Minas Gerais, pelo e-mail regional.mg@anfarmag.org.br. Os pais interessados em inscrever suas crianças par a ação "Alquimista Mirim" têm prazo até o dia 19 de janeiro. Inscrições e informações pelo telefone (31) 2555-6875.

Website: http://www.anfarmag.org.br