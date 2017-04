Homens Descolados e Antenados Ousados e com Atitude Estão na Moda

Fazer moda casual para homens parece fácil. Só parece: o público masculino está cada vez mais exigente e entende de moda muito mais do que se imagina.



Homens maduros entre 20 a 45 estão bem atentos a detalhes, modelagens e tecidos. E não é porque as roupas são casuais que o nível de exigência cai. Trabalhando com foco nesses itens, a Docthos faz sucesso.



A marca, sediada em Ampére, no interior do Paraná, vem crescendo exponencialmente a cada ano. Docthos, que produz moda masculina com espírito jovem, e agrega muita atitude e ousadia à alfaiataria, investe na silhueta do homem atual, com modelagem mais ajustadas ao corpo.



Comandada por Leonardo Krindges, o primeiro e único da terceira geração da família, aos 29 anos, o empresário tem uma visão ampla de mercado com foco na construção da marca. Leonardo se orgulha de ter 100% dos produtos da marca produzidos por mãos brasileiras.



A marca possui cinco linhas incríveis e versáteis, que atendem a diversos estilo.



Sobre a Docthos



Há 40 anos atrás. Tudo começou pelas mãos de Dona Ilária Krindges. Filha de imigrantes alemães, ela nasceu com o dom da costura, e sempre teve o olhar aguçado para o bom gosto e a elegância da alfaiataria. Apaixonada pela costura, em especial pelas roupas masculinas, começou, de forma artesanal, a fazer roupas sob medida para os homens da família e amigos. Seus produtos encantavam a todos e não demorou muito para conquistar clientes de toda cidade e mais tarde de toda região do sudoeste do estado do Paraná.



Mais Informações: www.docthos.com.br