Os homens estão com tudo! Mais vaidosos optam por tratamentos estéticos rejuvenescedores

Os homens estão vaidosos, se cuidando e o que se nota atualmente é cada vez mais a presença do público masculino em clínicas de estética, salões de beleza e spas. Esse crescimento do interesse masculino por tratamentos que visam melhorar a saúde do corpo e proporcionar o bem-estar está no próprio mercado da beleza, que passou a desenvolver produtos e tratamentos especialmente para eles.



Por isso, os procedimentos estéticos minimamente invasivos fazem muito sucesso, já que os homens estão antenados com a moda e a beleza física. Os tratamentos amenizam rugas, papadas, eliminam os pneuzinhos, diminui a queda de cabelo e nada como ficar em dia com a balança.



Segundo a Dra. Edith Horibe, cirurgiã plástica, PhD pela Faculdade de Medicina da USP, expoente em Cosmiatria e Envelhecimento bem-sucedido, é muito comum os seus pacientes homens procurarem uma orientação quando começam a perceber que estão com perda de energia, aumento de peso, estresse, ansiedade, problemas de pele, cabelo e etc. "O homem moderno corre atrás de uma boa aparência, por isso esses tratamentos estéticos são ideais para a conquista da autoconfiança", afirma.



O público masculino pode contar com a Toxina Botulínica para tratar as rugas, que é uma substância utilizada para o rejuvenescimento facial, sendo indicada para amenizar e corrigir as rugas de expressão, regiões entre as sobrancelhas, testa, "pés de galinha" e pescoço.



Este é o procedimento minimamente invasivo mais difundido para o rejuvenescimento, pois a toxina botulínica é uma neurotoxina que impede que o músculo se contraia, deixando a expressão facial suavizada, garantindo juventude, harmonia e beleza à face. "A duração é de 3 a 6 meses", diz a Dra. Edith Horibe.



A médica indica a Radiofrequência para os casos de papada, pois é ideal para a flacidez do rosto. Isto porque a Radiofrequência aumenta as fibras de colágeno e ativa a produção de neocolágeno promovendo o rejuvenescimento da pele. Não é um tratamento invasivo nem dolorido e alcança resultados bem positivos.



A queda de cabelo também incomoda muito os homens, por isso os que estão perdendo os cabelos devido ao estresse e a outros fatores, a dica é a Infusão de Gás Carbônico associada ao Laser. Uma técnica estética não-cirúrgica, na qual o gás carbônico é injetado no couro cabeludo, melhorando a circulação e a oxigenação dos tecidos.



Para aqueles que estão com os famosos pneuzinhos devido a cerveja, por exemplo, a boa opção é a Lipoaspiração, mas não é um substituto das dietas, promove a remoção das gorduras que não respondem aos tratamentos de emagrecimento ou aos exercícios físicos, sendo o procedimento mais procurado entre homens e mulheres. "A melhor indicação da lipoaspiração é o paciente que apresenta gordura localizada e que está dentro da sua faixa normal de peso", conta a cirurgiã plástica.



Os cosmecêuticos também estão fazendo sucesso entre o público masculino. São produtos que passam por estudos de comprovação científica e tratam a pele envelhecida, ressecada, manchas, queda de cabelo, entre outros, além de prevenir o envelhecimento cutâneo.



A Dra. Edith Horibe cita alguns ativos importantes para os cosmecêuticos, como a Vitamina C, anti-aging, necessária para a produção e reparo do colágeno e redução da inflamação da pele. "Existem vários ativos que rejuvenescem como o Ácido Alfa-Lipóico, que é o antioxidante universal e cem vezes mais potente e antioxidante que a vitamina C ou E".



Um dos destaques é o Bio Sérum Tensor com Pitanga e Vitamina C, lifting facial, firmador e finalizador, deixa a pele mais iluminada e é bastante eficaz. Outros ativos de última geração presentes nos cosmecêuticos são o DMAE Nanovector, Clariskin, Ten´s Up e o OTZ, utilizados na prevenção e no tratamento do envelhecimento da pele.



Como uma vida saudável está em alta, os homens podem se beneficiar com o Projeto Meta Saúde, voltado para a Tríade: Estética Médica, Envelhecimento Saudável e Emagrecimento.



O Meta Saúde vem ao encontro de pessoas que almejam ficar mais bonitas, adquirindo um magro com saúde, pois o projeto é personalizado, onde cada um tem o seu programa específico, contando com uma equipe interdisciplinar de endocrinologista, nutricionista, psicóloga, esteticistas, fisioterapeutas e os cirurgiões plásticos Dra. Edith Horibe e Dr. Kose Horibe.



É um método eficaz no combate a obesidade e se baseia na ação cognitiva e no tipo dietético, com resultado duradouro. Além disso, avalia qual atividade física deve ser praticada individualmente. Outra ação neste projeto é o levantamento clínico e laboratorial dos fatores de riscos eventualmente existentes. "O projeto não se destina a cura de doenças já existentes, mas sim ao conhecimento dos eventuais fatores que possam aumentar a velocidade do envelhecimento", esclarecem os médicos.



Portanto, os homens de qualquer idade podem ficar mais jovens, bonitos e adquirir melhor qualidade de vida.