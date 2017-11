Homens não poupam gastos para cuidar da boa forma e beleza

Em tempos de crise, muitas mulheres estão abrindo mão de cuidados com a beleza. Mas os homens estão gastando cada vez mais.



Além de cuidar dos cabelos, da barba, os homens também estão preocupados com a pele e o corpo. Eles passaram a comprar cremes, protetores solares e até a fazer tratamentos estéticos. Os homens estão invadindo a praia das mulheres. "Não existe mais preconceito. Moderno é homem que se cuida, que sabe que uma barba bem-feita e tudo em dia ajudam em todos os aspectos da vida", dispara Victor Conceição, CEO da Barbearia Vip, que tem mais de 20 franquias em todo o Brasil, a maior rede de estética masculina do país.



Os homens estão cada vez mais vaidosos e preocupados com a aparência. Um levantamento feito pela empresa alemã GfK mostra que os brasileiros gastam 3,5 horas por semana cuidando da beleza. Na média, eles ficam em 12º lugar entre os 22 países pesquisados.



E não vai achando que é só barba, cabelo e bigode, não. Eles querem mais. Sempre que pode, o doutor em história Franco Alves faz limpeza de pele e se depila. "Sinto-me melhor e mais confiante. E na verdade nenhum amigo pega no pé. E as mulheres gostam", diz.



A procura com a aparência reflete também no sorriso. "Percebemos aumento de 60% na procura de clareamento por homens nos últimos anos. Eles são bem disciplinados, inclusive", pondera a dentista Patrícia Quaresma, da tradicional Clínica Sorrir, de Florianópolis (SC).



E os homens querem resultados rápidos e, por isso, homens adultos aderem ao crossfit, modalidade conhecida por "secar" rapidamente seus praticantes. Na Lot Crossfit , também na capital catarinense, homens acima dos 35 anos correspondem à metade dos matriculados do sexo masculino. "Com boa alimentação, os resultados aparecem já no segundo ou no terceiro mês", completa o instrutor de crossfit Nelson Nunes Júnior, que também é um premiado competidor da modalidade.



Uma pesquisa mostra que os homens brasileiros estão mesmo se cuidando mais. Entre junho de 2016 e junho de 2017, eles foram responsáveis por 35% dos gastos com beleza.



"Quando a gente considera produtos e necessidades ocasionais como cremes corporais, faciais, perfumes, a gente observa um aumento no gasto do homem em 10%, o que é superior ao da mulher, que cresce 4%. Então eles estão aumentando os gastos de uma forma mais acelerada", finaliza Luciane Ignez, coordenadora da área de atendimento da consultoria Nielsen Brasil.