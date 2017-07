Qual a idade certa para fazer tratamento estético?

Tratamentos estéticos devem ser iniciados a partir da segunda década de vida.

Seja uma limpeza de pele, para evitar a temida acne, ou uma aplicação de toxina botulínica, utilizada para retardar o aparecimento das indesejadas rugas e pés de galinha na região dos olhos, prevenir é sempre melhor que remediar, não é mesmo?



Segundo o gerente médico da Sinclair, doutor Alieksiei Carrijo, em torno dos 25 aos 30 anos, o indivíduo já pode começar a ficar com um aspecto cansado e envelhecido. "Por isso, é exatamente nessa fase que indicamos uma primeira avaliação", diz.



É evidente que tudo varia de acordo com a estrutura de cada pessoa. O que não se pode abrir mão é da consulta a um especialista. Somente ele poderá determinar o tratamento adequado para cada caso.



O doutor Carrijo também alerta quanto ao perigo das supercorreções. "Muitas pessoas perdem o bom senso quando se fala em estética. As supercorreções são sempre ruins, pois mexem com simetria do rosto e fazem com que o paciente perca a sua identidade", finaliza.



Sobre a Sinclair

A Sinclair Pharma, empresa internacional de dermatologia estética, foi fundada em 1971, no Reino Unido, e está entre as principais empresas do segmento de dermatologia estética na Europa. Possui operações na França, Alemanha, Espanha e Brasil. Mantém uma rede internacional de distribuidores em mais de 90 países pelo mundo em países da Ásia, Europa Ocidental, África, Oriente Médio, América Latina, Rússia e Austrália.

A Sinclair possui duas plantas fabris na Europa, uma localizada em Lyon, na França, onde é produzida a linha Perfectha, formada por preenchedores bifásicos de ácido hialurônico, e outra em Utrecht, nos Países Baixos, onde são produzidos os produtos ELLANSÉ®, linha de estimuladores de colágeno biorreabsorvíveis. Mantém ainda uma parceria no estado de Michigan, nos Estados Unidos, onde acontece a produção de Silhouette Soft®, ácido polilático (PLA) para preenchimento facial.

Para mais informações, acesse sinclairpharma.com.br.





