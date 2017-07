Ideias para o look de inverno com botas Schutz e blusas Framed

A temporada inverno 2017 traz diferentes tendências muito modernas e elegantes para todos os tipos de roupas e calçados, sobretudo, para botas e blusas. Os destaques são os modelos de botas da Schutz e de blusas da Framed – marcas que expressam os principais conceitos da moda atualmente em voga. Vale a pena conferir as principais sugestões de looks adequados e versáteis para todo o período de frio.



Botas Schutz e Blusas Framed para um Look informal

A Blusa Velvet Off Framed pode ser combinada com calça jeans ou com calça social escuras. A forma de uso da blusa permite duas variações: por dentro ou por fora da calça. Já nos pés, a melhor sugestão é a Bota Lupe New Velvet Schutz.



A blusa de cor básica em branco contrasta com as calças escuras, além disso, combinadas com a bota monocromática em veludo expressam sentidos sóbrios e atemporais para adequação de look de trabalho, eventos, reuniões de negócios, entre outros. É importante também atentar-se ao tamanho e aos detalhes das peças de roupas, por exemplo, calças de modelos flaire ficam melhores em mulheres mais altas, enquanto as calças justas são democráticas, ou seja, vão bem com todo biótipo.



Look casual e despojado com Botas Schutz e Blusas Framed



Para quem deseja um look informal para usar em festas, passeios, viagens e muitos mais, a melhor opção é a Blusa Parka Velve Grey Framed com a Bota Coturno Caramel Schutz. É possível completar o visual com uma calça jeans rasgada e capri ou com uma saia rodada de pregas.



A blusa cinza e a bota caramelo permitem uma ampla variação de looks de diversas cores e tonalidades. Também é preciso usar uma blusa básica monocromática ou colorida por baixo da Blusa Parka. Vale ressaltar que a blusa fica mais adequada para quem não tem a estatura muito baixa, o mesmo vale para a calça capri, pois esses modelos de roupas dão a impressão de que o corpo fica ainda mais curto. Já a saia rodada permite bons looks para mulheres de estatura alta, média ou baixa.



Todos os modelos de blusas e botas citados anteriormente, além de muitos outros, estão disponíveis no Shop Gallerist.



Sobre a loja



Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda, são quatro irmãs conectadas muito além do genuíno laço de sangue. Elas também estão unidas pelo gosto e interesse por moda. E foi a partir dessa grande ligação que o Gallerist surgiu.



As peças disponíveis no blog&shop são garimpadas pelas irmãs, que buscam novidades entre os novos e talentosos artistas do mercado. O trabalho é fazer uma espécie de curadoria dos artigos que serão vendidos no site, por isso o nome Gallerist – significado de galeristas em inglês.



O canal apresenta um blog – também produzido pelas irmãs – onde o público tem acesso às novidades de moda, decor, arte, gastronomia, viagens e demais eventos que ocorrem ao redor do mundo. O maior diferencial do Gallerist é ter o potencial de agregar qualidades de quatro pessoas com particularidades e talentos diferentes, em prol de um mesmo objetivo: gerar bom conteúdo e vestir mulheres contemporâneas.



Carolina, com sua paixão por arte, traz para o site o olhar de fotógrafa, capturando tudo de relevante que vê. Fernanda acrescenta as experiências da arquitetura, Mariana, sua apreciação e conhecimento de moda, e Amanda a inspiração na gastronomia e design.



Utilizando essas variadas perspectivas e a envolvente paixão pela moda, as irmãs constroem dia a dia o sucesso do Gallerist.



Endereço



Rua Iaiá - São Paulo/SP CEP 04542-907

Website: http://www.gallerist.com.br