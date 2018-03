Como identificar, tratar e eliminar a flacidez

A flacidez é uma patologia muito incômoda que acomete diversas pessoas em diferentes idades. Saber identificar qual o tipo de flacidez, se tissular ou muscular, garante o caminho mais eficaz para a resolução deste problema.



A flacidez é determinada pela perda da tonicidade, ou seja, a tensão natural que a pele e músculos possuem. As modificações nas fibras colágenas, o envelhecimento e as perdas e ganhos de peso frequentes podem causar a flacidez.



Medidas simples como a ingestão regular de água, baixa exposição solar e hábitos de vida saudáveis contribuem com o bom funcionamento do organismo e consequentemente com a qualidade da pele e músculos.



Porém, quando a flacidez já está instalada, é importante saber identificar o tipo de patologia a que seu corpo foi acometido. Manualmente é possível fazer esta identificação ao puxar a pele e verificar o tempo de retorno a seu estágio inicial. Se houver um tempo de resposta longo, este é um indicativo de que as fibras de sustentação estão fracas, caracterizando a flacidez tissular (pele).



Se o contorno dos músculos não apresentar um desenho bem definido, a flacidez pode ser qualificada como muscular. É importante frisar que a flacidez tissular e muscular podem ocorrer de forma simultânea.



Para quem deseja diminuir a flacidez muscular, a prática de atividades físicas regulares é essencial. Mas quem não tem tempo para isso, pode optar pelo uso de aparelhos que contribuam com o fortalecimento muscular. A HTM possui em sua linha os equipamento Stimulus Physio, Tens-Fes e Stimulus-R que atuam com eficácia e segurança na musculatura através do uso das correntes excitomotoras.



Quando se trata de flacidez tissular, o ideal é utilizar equipamentos que permitam a renovação do colágeno da pele, realizando o efeito lifting. O uso da radiofrequência Límine e Effect ou o ultrassom focalizado de alta intensidade, Ultrafocus, resultam na formação de um novo colágeno através da neocolagênese, eliminando o aspecto da flacidez.





Jornalista responsável: Jéssica Galassi

comunicacao@htmeletronica.com.br

Departamento de Marketing





Website: https://www.htmeletronica.com.br/