II Pátio Fashion Day conta com desfile produzido pela equipe Vogue

Na quarta-feira, 13 de junho, o Shopping Pátio Higienópolis, em parceria com a Vogue, apresenta a segunda edição do Pátio Fashion Day - um dia dedicado a descobrir e aderir à moda do inverno e que já está nas lojas. O tema deste ano é Jardim de Inverno: a partir das 11h e até às 20h, os clientes do shopping e convidados das marcas participantes vivenciarão experiências diversificadas - desde tutoriais de maquiagem a bate-papos com estilistas, promoções e brincadeiras especiais, sempre proporcionando um benefício ao consumidor.



Na programação, desfile de looks produzidos e selecionados pela equipe Vogue, com peças garimpadas nas lojas do shopping, para inspirar os clientes a novas combinações, cores e texturas - e prontas para uso - desta estação.



As marcas Iodice, Ateen, Via Mia e Hope Resort promovem bate-papo informal sobre moda e participam também do Pátio Fashion Day, entre outras marcas, Carolina Herrera, Bobstore, Sephora, Amaro, Calvin Klein, Alcaçuz, Arezzo, Jorge Bischoff, Le Lis Blanc, Maria Filó, Corello, Iódice, Ferri, Paula Ferber e Replay.



Confira a programação:

Jardim de Inverno - II Pátio Fashion Day

13 de junho, entre 11h e 20h

(Todos pisos)

• Atividades em lojas, com descontos especiais para as peças da estação, promoções compre-ganhe. As ativações variam de loja para loja; coquetéis, serviços gratuitos, brindes e descontos especiais limitados.

• Ativações de beleza e/ou aplicação de make: Kiko Milano, Maria Dolores (massagem facial), Arezzo (maquiagem, em parceria com a Dermage) e Benefit. Os horários disponíveis podem variar de loja para loja.

• Bate-papo com estilista: Iódice (Waldemar Iodice, a partir das 16h), Hector Albertazzi (exposição de peças de alta-costura para o Baile Vogue a partir das 18h), Ateen (presença da consultora de moda Monica Camargo, do Insta Jogo de Moda, a partir das 16h).



Desfile às 15h30 e Fashion Filme as 18h, com curadoria Vogue, no Boulevard (acesso pelo Piso Pacaembu).



Sobre o Pátio Higienópolis - Construído em outubro de 1999, o Pátio Higienópolis é um dos principais shoppings da cidade de São Paulo. Ao longo dos anos, o empreendimento impulsionou o desenvolvimento do seu entorno e se tornou uma extensão da casa dos moradores da região. Com mais 300 lojas, seu projeto arquitetônico segue um estilo moderno que convive em harmonia com o clássico e oferece um espaço único com as melhores marcas nacionais e internacionais de moda, diversas opções de gastronomia e serviços. Além disso, proporciona atividades de lazer, entretenimento e cultura para toda a família. O shopping, que hoje faz parte do portfólio da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e é administrado pela companhia, está localizado na Avenida Higienópolis, 618, com entradas alternativas pela Rua. Dr. Veiga Filho 133 e R. Dr. Albuquerque Lins. Para mais informações, acessewww.patiohigienopolis.com.br ou http://iguatemi.com.br/patiohigienopolis