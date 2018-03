Implante Capilar pode ser a solução para cicatrizes aparentes

O médico especialista em transplante capilar, Dr. Thiago Bianco é um dos pioneiros da técnica de implante fio a fio no Brasil, também conhecida como FUE (Folicular Unit Extraction). O método pode ser aplicado em qualquer área do corpo, incluindo em locais com cicatrizes ou marcas mais profundas permitindo que os cabelos cubram a cicatriz e as disfarcem.



Sem incisão cirúrgica e com aplicação de anestesia local, as unidades foliculares saudáveis são retiradas, uma a uma, com micro lâminas circulares de até 1 milímetro cada e colocadas na parte desejada. Todo o procedimento pode levar de sete a nove horas. Por conta de sua complexidade, a técnica é usada por poucos profissionais no Brasil, já que exige experiência e conhecimento aprimorado do especialista.



Entre as regiões mais procuradas para este tipo de implante é a área da face próxima à orelha. A procura por este local se dá por conta de procedimentos faciais como, por exemplo, o lifting, que pode deixar uma cicatriz no local onde há pouca densidade de cabelo. "A técnica, muito procurada pelas mulheres, permite que os cabelos cubram a cicatriz e disfarce o problema", afirma o médico.

A recuperação do implante capilar é rápida, cerca de quatro dias após o processo cirúrgico. É necessário seguir alguns cuidados básicos como lavar os cabelos duas vezes ao dia, evitar traumas e exposição solar intensa durante 30 dias. O crescimento dos novos fios começa em três meses e o resultado final do transplante pode ser percebido em até 12 meses, não sofrendo quedas.



"Quanto aos fios não transplantados, mas geneticamente com queda prevista, o tratamento pode ser feito com medicação. Geralmente com custo baixo, são utilizados medicamentos para bloquear o hormônio responsável pela queda e melhorar o fluxo sanguíneo do couro cabeludo", conclui Dr. Thiago Bianco.



