Implante de silicone sem mistério, cirurgião plástico conta tudo

As mulheres são muito preocupadas com a beleza e estão sempre querendo mudar algo no corpo. Os seios, grandes responsáveis pela feminilidade, são motivos de inquietação para a maioria delas, tanto que o implante de silicone, ou cirurgia de mamoplastia de aumento é a segunda cirurgia plástica mais procurada no país, perdendo apenas para a lipoaspiração.



A cirurgia implante de silicone é um recurso para aumentar, corrigir ou devolver o volume dos seios. Depois de anos de prática e grandes conquistas na implantação de silicone, podemos reconhecer que o implante mamário não tem relação alguma com casos de câncer. Isso é muito importante deixar claro.



Na experiência do Dr. Daniel Borges, cirurgião plástico de Belo Horizonte, ao realizar os mais variados tipos de cirurgia plástica, como lipoaspiração, rinoplastia, abdominoplastia, atuando em hospitais de grande porte e bem equipados, pude observar que uma boa infraestrutura é essencial para o resultado final de um procedimento.



Aliás, essa sempre foi uma preocupação minha como médico, poder oferecer a meus pacientes segurança, assim como garantir um bom resultado final, seja da mamoplastia de aumento ou de qualquer outro tipo de cirurgia plástica realizada.



Para quem é indicada a cirurgia plástica de implante de silicone



O implante de silicone é indicado para pacientes que desejam aumentar o tamanho das mamas, assim como deixar o corpo mais harmonioso. Basicamente, não existe uma regra em relação à idade mínima para se submeter à cirurgia plástica, por isso a necessidade de agendamento prévio de consulta para que o médico possa avaliar a estrutura física da paciente.



