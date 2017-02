A importância da alimentação saudável nas férias

Que atire a primeira pedra quem nunca afundou o pé na jaca no que diz respeito à alimentação nas férias. Por causa da rotina desregrada, muitas vezes, a alimentação também acaba ficando de lado, o que pode resultar no ganho de quilos extras e até na falta de disposição para realizar as atividades diárias.



Isso mesmo! A alimentação está diretamente ligada à disposição e concentração no dia a dia. Por isso, é bom ficar atento ao que você come, mesmo quando estiver longe do trabalho.



Como não descuidar da alimentação nas férias



Alimentos que dão energia são boas opções para consumir nas férias, como o açaí e a água de coco. O primeiro tem antioxidantes, além de vitaminas C, B1 e B2. Já a água de coco, além de melhorar a disposição, também ajuda a hidratar.



A Maca Peruana, apesar de ainda não muito conhecida no Brasil, atua diretamente no cansaço e na fadiga, colocando um fim a eles. Também têm ação antioxidantes, muitas fibras e vitaminas. Assim, seu consumo impacta diretamente no emagrecimento. "Trata-se de uma planta medicinal semelhante ao rabanete, proveniente da Cordilheira dos Andes e que pode ser consumida também em forma de cápsulas", conta Lionardo Fonseca Paiva, sócio fundador da Folha Verde (www.lojafolhaverde.com.br), loja online de produtos naturais.



E, para não descuidar da dieta nas férias, não se esqueça dos benefícios dos chás, como chá verde. Fonte de cafeína, ele é termogênico, ou seja, acelera o metabolismo, aumentando a queima de gordura – e também a disposição. Seu efeito é o mesmo quando consumido em cápsulas, ideais para quem não tem tempo ou não gosta do sabor do chá, que pode ser um pouco amargo.



As frutas continuam sendo importantes. Por isso, se for passar o dia inteiro fora, pique uma fruta em um pote e carregue-a na bolsa. Quando der fome, em vez de atacar um pacote de biscoitos, ataque seu potinho saudável de frutas. Mexerica, morango, uva e maçã são ótimas opções para lanches até mesmo das crianças. E para não cair em tentação, é melhor deixar de comprar biscoitos e guloseimas no mercado. Assim, você não os têm em casa e não corre o risco de atacá-los durante sua maratona de séries no Netflix.



Granola é interessante para beliscar. Então, se a vontade de comer salgadinho bater, coma granola, que é cheia de oleaginosas e mais saudável. O mesmo vale para pipoca. Quando não é feita no micro-ondas, é um lanche saudável e gostoso!



Vai sair para comer um lanche? Os lanches naturais são ótima pedida. Prefira os que têm pão integral, queijo branco e uma proteína. E não se esqueça: substitua o refrigerante light pelo suco natural sem açúcar. Ao fim da refeição, você se sentirá tão satisfeito como se tivesse comido um hambúrguer gordo, só que estará menos pesado e continuará com disposição para curtir o resto do dia.



Não pare com as atividades físicas



Se você não for viajar nas férias, que tal manter sua rotina de atividades físicas? Elas são tão importantes quanto manter uma alimentação saudável. Musculação, dança, corrida, capoeira, natação. Não importa qual modalidade você faça, o importante é não ficar parado.



Caso você vá viajar, é possível manter o ritmo de atividades físicas. Existem muitos programas online de treinamento funcional, que duram no máximo 15 minutos diários. Sem contar que mesmo em outra cidade ou país, você pode fazer caminhadas e corridas, basta ter vontade.



Exagerou? É sempre tempo de recuperar!



É comum fugirmos da dieta durante as férias, feriados ou épocas de festas. Felizmente, existem algumas dietas ou programas que priorizam a desintoxicação do organismo e a rápida perda de peso.



A loja online Folha Verde, por exemplo, especializada em produtos naturais, desenvolveu com o auxílio de nutricionistas, planos de emagrecimento.



Um kit para secar barriga, por exemplo, em apenas três meses, estimula o consumo de produtos naturais e saudáveis, como cápsulas de Goji Berry, café verde, hibisco e chá verde com gengibre. Há outro plano emagrecedor, dessa vez, com 5 meses de duração. Ambos acompanham um cardápio e dicas de profissionais gabaritados para facilitar a desintoxicação e o emagrecimento.



Depois, é só voltar para a vida normal, não esquecendo de priorizar o consumo de alimentos naturais aos industrializados, e sempre praticando atividades físicas para manter a forma de maneira saudável.

