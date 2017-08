A importância dos cuidados pré e pós operatório

A busca por cirurgias de correção e reparação tem aumentado significativamente ao longo dos anos. Os equipamentos de estética e fisioterapia seguiram esta tendência e atualmente possuem tecnologias capazes de tratar diversas afecções, auxiliando no processo de pré e pós-operatório de diferentes cirurgias.



O ultrassom terapêutico é um recurso muito utilizado antes e após as operações. Na frequência de 3MHz, auxilia na fase inflamatória para reabsorção de hematomas, diminuindo as chances de formações fibróticas e ainda melhorando a nutrição celular, reduzindo o edema e a dor, e consequentemente melhorando a circulação sanguínea e linfática.



A falta, o atraso e até a ausência desses tratamentos podem acarretar na formação de fibroses, aderências, cicatrizes inestéticas, queloides, bem como distrofias irreversíveis. Por meio dos procedimentos pré e pós cirúrgicos, é possível minimizar as queixas e otimizar os resultados da cirurgia, diminuindo o desconforto e os traumas para o paciente.



A consultora científica da HTM, Patrícia Lopez, explica que o Sonic 1-3MHz, com seu modo de emissão contínuo e pulsado, possibilita não só o tratamento de afecções cutâneas, mas também a prevenção de complicações de cirurgias estéticas.



"Nos tratamentos pré-operatório utiliza-se o ultrassom com o objetivo de aumentar a maleabilidade e melhorar a vascularização do tecido, preparando-o para a cirurgia e reduzindo assim os riscos de complicações estéticas", explica.



Patrícia comenta ainda que o número de sessões indicadas pode variar de acordo com a cirurgia, porém quanto antes o tratamento no pós-cirúrgico for iniciado, menos sessões serão necessárias.





Website: http://htmeletronica.com.br/produto/sonic-compact-1-3-mhz/