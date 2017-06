Importância do diagnóstico personalizado da pele

O conhecimento preciso da pele do paciente é o primeiro passo para um tratamento seguro e eficaz. O profissional da estética deve expor e orientar o cliente sobre os procedimentos ideais e como estes tratamentos contribuem para uma aparência saudável e bela.



É na pele que vemos os primeiros sinais do envelhecimento, e há muitos tratamentos no mercado que visam combater as rugas ou a flacidez. Os resultados alcançados variam de pessoa para pessoa, pois cada um tem características específicas e fototipos distintos.



É preciso realizar um estudo com um profissional da área para entender a identidade da pele e definir quais são as estratégias e planos de ação mais indicados. Esta avaliação permite o tratamento exclusivo, garantindo assim os melhores resultados.



Para a elaboração destes protocolos, é necessário o uso de equipamentos que permitam os tratamentos individualizados. Todos os equipamentos da HTM Eletrônica possibilitam a criação de protocolos manuais que determinam a especificidade do tratamento ao paciente. Esta é uma ferramenta que garante a segurança do cliente, que irá receber um procedimento pontual para a sua necessidade.



Segundo a consultora científica Patrícia Lopez "É muito importante elaborar um prontuário estético que leve em consideração fatores globais, como os hábitos diários do paciente e até intervenções genéticas. Estes dados servirão de base para a elaboração de um protocolo único, que deve ser registrado na ficha do paciente", finaliza.



O profissional deve também salientar, de acordo com cada perfil, a necessidade da manutenção dos procedimentos estéticos e a importância da associação das terapias ao uso de cosméticos, para os cuidados na rotina diária. Uma alimentação correta, com a ingestão de alimentos capazes de impedir ou neutralizar os radicais livres, é essencial para a saúde constante da pele.



Jornalista responsável: Jéssica Galassi

comunicacao@htmeletronica.com.br

Departamento de Marketing