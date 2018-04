Importância da mulher estimula mercado expressivo do universo feminino

O poderio feminino tem ganhado cada vez mais espaço e respeito entre os fatos noticiosos considerados como relevantes e propagados atualmente em todos os veículos de comunicação. Desde 2006, a ONU- Organização das Nações Unidas, observa a mulher como fator crescente de mudança social e econômica em todo o mundo, e ressalta a importância de empresas e setores privados desenvolverem iniciativas que fortaleçam o papel deste gênero na sociedade.



Em especial atenção à esta ótica da ONU, a diretoria da Maison Villa Paris, loja especializada em vestidos para festas e casamentos, decidiu associar esta causa a um impactante desfile que irá acontecer no dia 14 de abril, e será parte integrante da quinta edição do evento Vitrine das Noivas & Festas 2018, a ser realizado na Praça Central do Salvador Shopping.



Sob o tema "Mulheres Espetaculares" a loja apresentará, sob 12 diferentes biótipos de belíssimos modelos de passarela, a força que manifesta a mulher quando vincula a sua sensualidade ao glamour de um vestido de festa.



Toda a narração do desfile estará pautada com pontuações que repudiam a discriminação e a violência sexual contra a mulher, deixando claro que a sensualidade feminina, natural e inerente à sua própria natureza humana, não deve, sob nenhum aspecto, ser objeto de agressão ou de qualquer atitude que resulte em sua inferioridade.



O desfile apresentará grifes da alta costura europeia, com detalhes de renda francesa, pedrarias e cortes dentro das tendências internacionais do segmento.







SERVIÇO:



Villa Paris Maison na "Vitrine de Noivas e Festas 2018"



Período: 11 a 15 de abril de 2018



Local: Salvador Shopping (Praça Central - Piso L1)



Horário: Quarta a Sábado, das 9h às 22h; Domingo, das 13h às 21h



Desfile Vila Paris: Sábado, 14 de abril, às 19h



Informações: @villaparisfesta