Qual a importância de usar o Repositor de Massa Capilar Amend?

O kit de tratamento Amend RMC (Sistema Integrado Repositor de Massa Capilar) restaura os cabelos danificados e recupera a saúde e beleza dos fios.



Os Cabelos danificados e enfraquecidos precisam de cuidados especiais para voltar a ter saúde e vitalidade. O Sistema Integrado Repositor de Massa Capilar RMC System Amend devolve a condição original dos cabelos. Além de recuperar os fios, o kit promove uma proteção completa contra danos futuros, como: tinturas, permanentes, calor do secador, chapinhas e agressões externas (mar, sol, piscina e radiação UV).



Com o uso do tratamento RMC, os cabelos ficam 3x mais fortes, com brilho, maciez e nutrição. Com Bioativo positivo, o tratamento reconstrói a fibra capilar, repõe 55% da massa capilar perdida sem interferir no volume atual do cabelo e reduz 65% da quebra dos fios e pontas duplas.



Como usar o Repositor de Massa Capilar?

1º Lave os cabelos com o Shampoo Repositor, massageando suavemente os fios com as pontas dos dedos;

2º Enxágue e repita o processo. Retire o excesso d´água com uma toalha;

3º Aplique o Repositor de Massa Capilar de maneira uniforme (mecha por mecha);

4º Deixe agir por 10 minutos. Não é necessário aquecer com toucas ou secador;

5º Enxágue bem, retirando todo o produto do cabelo. Retire o excesso d´água com uma toalha;

6º Finalize o processo aplicando o Balm Protetor Pós-Reposição nos cabelos úmidos (mecha por mecha - comprimento do fio e pontas);

7º Penteie como desejar;

8º Não é necessário o enxágue.



Onde encontrar o Repositor de Massa Capilar?

O Repositor de Massa Capilar RMC e todos os demais tratamentos cosméticos Amend podem ser encontrados em perfumarias e farmácias no Brasil inteiro, em mais de 12 mil pontos de venda espalhados pelo país. E ainda é possível adquirir os produtos através da loja online da Amend.



Sobre a Amend Cosméticos

Fundada em julho de 1994, a marca iniciou suas atividades com o Reparador de Pontas Amend, que rapidamente ganhou destaque no mercado nacional. O sucesso fez com que a excelência fosse aplicada a outros produtos da marca.



Com fornecedores globais de matérias-primas, a Amend aposta em ativos modernos e alta tecnologia. Assim, atualmente, oferece produtos que atendem a todas as necessidades capilares e, claro, com soluções completas para tratamento, transformação, finalização e coloração. A Amend é uma marca que entende as mulheres e contribui para deixá-las ainda mais lindas.



Website: https://www.amend.com.br/