Inaugura e-commerce que vai deixar seu café da manhã muito mais saudável

Artesanais e cheios de sabor, os produtos da padaria Diaita chegaram no mercado de São Paulo há pouco mais de 7 anos. Seu diferencial?



Oferecer opções SABOROSAS para quem busca SAÚDE e aprecia uma alimentação mais equilibrada, sem glúten e sem leite. Com conceito em alimentos funcionais, seus produtos foram desenvolvidos para ser extremamente ricos em nutrientes e fibras, apresentarem textura agradável e um sabor jamais imaginado.



A Diaita idealiza alimentos funcionais e os torna deliciosos, desmistificando a ideia de que produtos sem glúten e sem lactose não são saborosos. Além disso tudo, agrega-se à marca o conceito de sustentabilidade social, desde a matéria prima (alimentos típicos do Brasil, orgânicos e de pequenos produtores) até as embalagens (biodegradáveis). Outro diferencial: nenhum dos produtos possui corantes ou conservantes artificiais.



O foco da empresa? Promoção de saúde. Em pouco tempo, a Diaita virou sensação entre médicos e nutricionistas. Além de serem clientes fiéis, os profissionais costumam indicar a padaria para seus pacientes, graças aos benefícios para a saúde trazidos pelos produtos. Unindo sabor e saúde, todos saem ganhando.



E dessa vez, a novidade é ainda melhor! Os produtos sem glúten da Diaita, agora, podem ser comprados por meio da loja virtual, sendo entregue em qualquer local da região metropolitana de São Paulo.



O NOVO E-COMMERCE DA DIAITA



Na busca por facilitar o acesso aos produtos, alguns itens do cardápio são comercializados em outros PDVs (Pontos de Vendas), tais como o supermercado Santa Luzia e lojas do Mundo Verde.



Entretanto, a Diaita entendeu o quão essencial é a presença também no mundo virtual, inaugurando recentemente o e-commerce da padaria com mais de 80 opções de alimentos, desde pães, biscoitos e itens para lanches, como refeições.



A grande vantagem em estar também com a versão online é a comodidade para os clientes e agilidade no momento de adquirir o produto. Com muitos produtos congelados e com a validade de até 3 meses, o cliente consegue planejar seu menu semanal ou até mesmo mensal e ganhar o frete grátis com as compras acima de R$250,00.



Todo o menu é desenvolvido com ingredientes funcionais e a clientela garante que são ricos em sabor. Isso porque são adotadas técnicas na cozinha que preservam a textura e características originais da matéria-prima.



Os produtos sem glúten mais tradicionais são os pães, com 12 diferentes sabores que variam da abóbora, inhame e cará até a lentilha, o feijão e o sorgo. Entre os produtos mais vendidos, também estão o hambúrguer de palmito e as quiches de brócolis e a de abóbora com coco. Opções deliciosas e saudáveis para seu café da manhã, almoço e jantar.

A Diaita oferece alguns pratos prontos vegetarianos e veganos com 70% de ingredientes orgânicos, principalmente o tofu e o milho, além de opções para almoço e jantar, tais como os risotos e as sopas.



Já quem é fã de doces, não pode deixar de provar o Petit Gateau, o bolo de nozes, o brigadeiro e as trufas - muito bem rankeados entre os clientes fiéis da casa. Além disso, a padaria também conta com opções de bolos e biscoitos (salgados e doces).



E quem não ama uma pizza no conforto de casa?! O delivery da Diaita oferece pizzas individuais congeladas! Sabores desde a tradicional Marguerita (massa de grão de bico e tofu - uma das grandes sensações que a padaria oferece) até as refinadas pizzas de Palmito, Caponata de Banana Verde ou de Alho-poró com Nozes. É só aquecer quando der aquela vontade!



COMO A PADARIA SEM GLÚTEN SURGIU



A empreendedora, Dra. Sofia Cattaccini, deu os primeiros passos para inaugurar sua padaria física devido às dificuldades em encontrar no mercado produtos para as restrições alimentares de um de seus filhos.



Desde sempre uma amante da cozinha, busca alinhar nutrição e sabor aos produtos sem glúten e leite, tudo preparado artesanalmente e priorizando ingredientes integrais e funcionais - o que sem dúvida alguma, foi a chave para tornar o seu negócio um sucesso.



Desde que foi inaugurada na zona Norte da cidade, a Diaita se tornou referência para nutrólogos, nutricionistas e profissionais da saúde, abrangendo não somente pessoas celíacas e intolerantes à lactose, como também aqueles que buscam alimentação balanceada e saudável.



A QUALIDADE DE SEMPRE AGORA NA SUA CASA



A Diaita sempre surpreendeu seus clientes com a qualidade, variedade e sabor de seus produtos nutricionais e, agora, está pronta para surpreender também em casa. Por meio de uma compra segura, o cliente recebe em embalagem sustentável as mais diversas opções em casa.



Certamente, está mais fácil garantir um café da manhã saudável e nutritivo para toda a família sem sair de casa.



NÃO DEIXE DE INVESTIR EM VOCÊ. Acesse a loja virtual e conheça!





Website: https://www.diaita.com.br/shop/