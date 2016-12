Inchaço abdominal pode fazer você ganhar até 5kg em um dia

A sensação de inchaço e peso na região abdominal é comum a muitas pessoas, sobretudo, mulheres. E os resultados na balança confirmam que o inchaço é responsável por alguns quilos a mais. É possível ficar com até 5 kg a mais de inchaço, completamente de repente e sem ter de fato engordado, de um dia para o outro.



Agora você já sabe porque aquela calça que vestia perfeitamente há alguns dias está apertada hoje. A média de ganho de peso com o inchaço é de 2,5kg, mas esse número pode dobrar, dependendo da sua alimentação e nível de atividades físicas.

A boa notícia é que, a menos que você tenha ingerido 14 mil calorias a mais nos últimos dias, o seu ganho de peso não é gordura. Para ganhar um quilo a mais, é preciso consumir cerca de 3.500 calorias extras. Portanto, o ganho de peso repentino é apenas consequência do inchaço.



Causas do inchaço



As principais causas do inchaço abdominal são: retenção de líquidos, constipação (prisão de ventre), alterações hormonais durante o período abdominal, sal em excesso, consumo de carboidratos simples (presentes principalmente em comidas processadas) e inflamação pós-musculação (para o músculo crescer, o corpo cria uma inflamação, te deixando mais inchado e pesado).



O que fazer para desinchar



Existem várias maneiras de combater o inchaço abdominal, já que geralmente está associado a causas ligadas à alimentação. Especialistas indicam beber chás ricos em cafeína faz com que a pessoa sinta vontade de urinar com mais frequência, ajudando a eliminar o excesso de líquido e toxinas, reduzindo o inchaço e limpando o organismo. Os mais eficazes são chá branco, chá verde, cavalinha, cabelo de milho, alfafa, hibisco, quebra-pedra e dente-de-leão.



As proteínas com menor teor de gordura, como ovos, queijos magros, carne branca (aves e peixes) e soja também podem agir como um diurético natural, ajudando o corpo a eliminar o excesso de água. Uma dieta rica em fibras também ajuda a combater o inchaço. As fibras absorvem água e estimulam o bom funcionamento do intestino, eliminando a constipação.



Entretanto, é fundamental que, em conjunto com a maior ingestão de fibras, a ingestão de água seja adequada. Caso não seja, o excesso de fibras irá se concentrar no intestino e levar à prisão de ventre, outro agente causador de inchaços. Quando o consumo de fibras e líquidos está equilibrado, o efeito é inclusive contrário, favorecendo o trânsito intestinal e eliminando os inchaços.



A quantidade mínima de fibras recomendada é de 30g por dia, combinada com a ingestão de dois litros de água em média. As fibras estão presentes em verduras, frutas, cereais e alimentos integrais. Os alimentos que contêm mais fibras são chia, aveia, cevada, alface, couve, abóbora, cenoura, feijões e lentilhas.



O uso de métodos naturais, como por exemplo, as capsulas de SlimCaps, também podem se tornar um aliado poderoso no combate ao inchaço, pois além de possuir chia e cafeína em grande escala em suas composições, sua fórmula ajuda a melhorar o funcionamento do intestino e atua na aceleração do metabolismo e queima de gordura. É importante identificar a causa do inchaço para assim combatê-la. Mas, com estas dicas, tudo fica muito mais fácil.