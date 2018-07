Indústria odontológica: franquia aposta em "Alinhador Transparente" para tratamentos odontológicos

Segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o setor odontológico movimenta mais de R$ 38 bilhões todos os anos no Brasil. Em todo o mundo, o País é o quarto com o maior número de procedimentos realizados por ano. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar (Abimo), nove a cada dez brasileiros dizem ir ao dentista pelo menos uma vez ao ano.

A indústria odontológica vive em constante evolução. Apenas para citar um exemplo, quando surgiram, os aparelhos ortodônticos fixos foram um importante avanço para o tratamento de imperfeições e desalinhamentos na arcada dentária. Embora até hoje bastante utilizados, para o devido sucesso no tratamento, esses modelos pedem alguns cuidados adicionais no plano da higienização e na colaboração efetiva do paciente com seu dentista para a obtenção de resultados significativos

Em contrapartida, um marco na indústria odontológica, o Alinhador Transparente chega como mais uma opção para quem precisa de tratamento ortodôntico. Dono de um conforto incomparável, pois é possível remover para alimentação e higienização, o Alinhador Transparente garante resultados incríveis para jovens ou adultos que queiram correção em suas arcadas dentárias e se preocupam com a estética.

Pensando nisso, a Odontoclinic, franquia pioneira no setor odontológico que oferece aos pacientes acesso à tecnologia de ponta no Brasil, lançou em sua convenção anual o alinhador transparente Everest, que passa a ser oferecido nas mais de 130 clínicas espalhadas pelo país.

“Quando o assunto é tratamento ortodôntico, o alinhador transparente é a principal inovação para quem deseja ter dentes alinhados e um sorriso perfeito. Produzido a partir de acetato transparente, o alinhador é uma placa que cobre a arcada dentária e oferece maior conforto aos pacientes”, explica a Dra. Yara Barreto, dentista da Odontoclinic.

Dra. Yara ainda afirma que foram feitas pesquisas para que a nova tecnologia fosse viabilizada aos pacientes da melhor forma possível, “a Odontoclinic realizou pesquisas internacionais para achar a tecnologia mais adequada, a que de fato oferecesse resultados reais. Foi o primeiro passo para chegarmos ao Alinhador Transparente”.

O Alinhador Transparente da Odontoclinic consegue tratar todos os tipos de casos e, além disso, sua produção é interna, feita no Odontoimage, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do grupo Odontoclinic, o que garante um tratamento mais acessível e com entrega mais rápida. Como o aparelho fixo, o Alinhador Transparente também requer manutenção, seguindo o tratamento indicado e as orientações do seu ortodontista.

“Tudo isso é explicado no planejamento do paciente, antes mesmo do uso, ele já sabe quantas placas vai utilizar e em quanto tempo vai conquistar seu sorriso alinhado. Nós da Odontoclinic temos muito orgulho de levar esse tipo de tecnologia revolucionária para classes B e C, disseminando esse tratamento para que todos tenham acesso”, finaliza o CEO da Odontoclinic, Carlos Leão.

