Segundo informações, mercado de estética segue em expansão

De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos junto com o Instituto FSB Pesquisa, o Brasil é o terceiro país que tem o maior mercado consumidor em relação a produtos e equipamentos de beleza e estética.



O Brasil perde apenas para os Estados Unidos que têm uma porcentagem de 16,5% e para a China que tem 10,3% de todo o consumo mundial. Esses dados fazem parte do ano de 2016, considerado um dos anos mais positivos para esse setor e, então, conseguiu passar por cima da crise econômica.



Para reforçar ainda mais essa expansão no segmento de estética, foi realizado um outro levantamento pela Pesquisa de Beleza e Cuidados Pessoais da Euromonitor que indicou um aumento de 4,6% no país comparado ao ano de 2015.



O que faz o segmento no país ser tão expansivo?



O mercado de estética, hoje, no Brasil, conta com mais de um milhão de bons profissionais que atuam nessa área em alguma especialização. O que ajuda muito a alavancar ainda mais todo o setor de estética do país.



Além disso, toda a expansão cultural que todos têm, principalmente as mulheres, em relação à paixão pela estética e cuidados, também ajudou a expandir ainda mais o setor no Brasil.



Um outro ponto que fez grande diferença e marcou muito o aumento dos lucros no mercado de estética foram os valores dos procedimentos que também diminuíram, assim, as pessoas conseguem ter acesso a esses cuidados com mais facilidade.



Mas, é importante deixar claro que, mesmo os valores estando justos tanto para o paciente como para a clínica, o serviço prestado para o cliente sempre deve permanecer com a mesma qualidade, isso é essencial para que essas porcentagens continuem aumentando ainda mais no setor.



Ter boas qualificações é essencial



Em todas as áreas é preciso que o profissional tenha boas qualificações para que possa exercer sua função de forma correta, oferecendo o melhor para o cliente, principalmente nos casos de estética que afeta diretamente na imagem pessoal da pessoa.



Claro que ter uma boa posição no mercado é o desejo de todos os profissionais e donos de clínicas, mas, para isso, é preciso ter uma carreira abrangente, principalmente para o setor de estética que exige cada vez mais profissionalismo.



Ao falar em profissionalismo, grande parte das pessoas entende apenas que se refere a ter boas qualificações e oferecer um atendimento excelente para o cliente e paciente, e sim, esses pontos são fundamentais. Porém, investir em produtos que ajudam a potencializar o bom atendimento também é uma forma de profissionalismo.



Clínicas de estéticas precisam sempre estar atualizadas em relação aos procedimentos, tratamentos e novos equipamentos do mercado para poder oferecer o melhor para o seu paciente, por isso, para que esse setor continue sempre alavancando ainda mais, é preciso investir nesses pontos.



