Ingrediente ativo extraído de óleo vegetal, Blue Oléoactif®, recebe medalha de prata para a Hallstar na in-cosmetics Latin America

A Hallstar, uma empresa química especializada sediada em Chicago, foi premiada com a medalha de prata de inovação ITEHPEC 2018 pelo BLUE Oléoactif®, seu produto ativo projetado ecologicamente que protege contra a luz azul e contra a poluição.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20181009006134/pt/

Plant Oil-Extracted Active Ingredient, BLUE Oléoactif®, Wins Silver for Hallstar at in-cosmetics Latin America (Photo: Business Wire)

A medalha de inovação ITEHPEC (Inovação e Tecnologia em Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), criada em 2005 pela associação de cuidados pessoais mais importante do Brasil, reconhece fornecedores que contribuem para o setor de cosméticos no Brasil por meio de novos ingredientes ou processos. Os vencedores foram anunciados na in-cosmetics Latin America, em São Paulo, Brasil, no dia 18 de setembro.

O BLUE Oléoactif® é extraído por meio de um processo ecológico de extração de óleo (Oléo-éco) patenteado (português) a partir de três variedades de arroz e germe de arroz altamente nutritivas, com fitomoléculas complementares a partir de óleo de soja. Os resultados clínicos comprovam que o produto mantém a fisiologia normal da pele na presença de poluentes urbanos e da luz azul reforçando os sistemas de defesa e reparo das células.

"Esse reconhecimento destaca o bem-estar comprovado e os benefícios cosméticos de ativos 100% vegetais obtidos em nível local", observa Anne Rossignol-Castera, gerente geral da Oléos na Hallstar. "A tecnologia de extração de óleo ecológica (Oléo-éco), que aproveitamos em um conjunto diversificado de "Oléoactifs" (português) permite transferir a pegada biológica de uma planta diretamente para um complexo de óleo vegetal. O BLUE Oléoactif® é um excelente exemplo de como obter o melhor da natureza e usar tecnologia sustentável para utilizar sua energia."

Leonardo Sabedot, gerente geral da Hallstar Brasil, aceitou o prêmio em nome da empresa. "A cerimônia de premiação foi outro momento memorável em um espetáculo de grande sucesso para a Hallstar Beauty", disse Sabedot. "Não existe dúvida de que as nossas linhas de produtos globais de soluções de proteção solar e produtos naturais funcionais, bem como os nossos ativos cosméticos Oléos, estão gerando um interesse significativo no mercado brasileiro."

Para obter mais informações sobre as reivindicações de prevenção e cura comprovadas do BLUE Oléoactif®, acesse a página do produto para baixar o folheto ou assistir aos vídeo (português). Para continuar a discussão, entre em contato com os especialistas da Hallstar pelo e-mail workwonders@hallstar.com.

Sobre a Hallstar Beauty:

A Hallstar Beauty é provedora líder de soluções químicas especializadas de cuidados da pele, proteção solar, cosméticos de cor, cuidados para o cabelo e artigos de higiene pessoal. As capacidades globais da Hallstar incluem operações nos Estados Unidos, Itália, França, China e Brasil e se beneficiam das equipes talentosas que formam a Hallstar da B&T, Oléos e Fortinbrás. As linhas de produtos incluem a tecnologia inovadora de famosas coleções das marcas adquiridas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181009006134/pt/

Hallstar

Marie Paro

workwonders@hallstar.com



Fonte: BUSINESS WIRE