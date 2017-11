Ingrediente de cosmético natural promove crescimento saudável de cabelos sem efeitos colaterais

Em algum momento da vida de quase todas as mulheres, ocorre o desejo de crescer os cabelos, volumosos e mais saudáveis, mas as mulheres se deparam com um mercado de produtos carregados de substâncias químicas que muitas vezes, as impede de perseguir suas metas de crescimento dos cabelos. Uma nova substância cosmética, a Fibro-Actif, oferece às mulheres uma maneira segura e natural de alcançar seus objetivos de crescimento dos cabelos sem enfrentar os efeitos colaterais das substâncias químicas.



Fibro-Actif é uma maneira mais segura para crescer os cabelos longos e grossos, e as mulheres que estão tentando conceber, ou grávidas ou amamentando também podem usufruir desta substância natural, sem o medo das substâncias químicas alcançarem a placenta ou o leite materno.



Substâncias químicas comuns para o crescimento dos cabelos incluem minoxidil e finasterida, porém os efeitos colaterais destas substâncias químicas já foram bem documentados e incluem uma série de riscos potenciais que variam de dor de cabeça e irritação até inchaço e erupções cutâneas. As mulheres que estão tentando conceber ou que já estão gravidas não devem absolutamente usar essas substâncias químicas.



Alguns meses após o nascimento, as novas mães passam por uma queda natural dos cabelos quando seus níveis hormonais começam a se ajustar. Durante este período, é comum que as mulheres desejem melhorar a saúde dos seus cabelos, mas as mães que amamentam se deparam com a mesma dificuldade daquelas que estão tentando conceber ou já estão grávidas: elas não podem correr o risco de ingerirem ou aplicarem substâncias químicas potencialmente arriscadas.



Fibro-Actif é feito com extratos de soja e trigo e demonstrou um tratamento suave para a perda de cabelos. Ele penetra facilmente nos cabelos e na haste e funciona fornecendo energia para as células, logo, proporcionando resultados mais rápidos do que dependendo apenas de nutrição. Essencialmente, o Fibro-Actif otimiza a forma como as células capilares funcionam, para que possam fazer o seu trabalho mais rápido.



Fibro-Actif também demonstrou prolongar a fase de crescimento dos cabelos, o que resulta em cabelos mais grossos e cheios, que as mulheres muitas vezes desejam. Além disso, esta substância natural promove fios mais grossos e cabelos mais cheios, aumentando a elastina e o colágeno. Os cabelos tornam mais fortes e saudáveis.



Esta substância está se tornando cada vez mais proeminente no mercado, e está disponível agora em cosméticos selecionados. Um desses produtos, o Tratamento Condicionador Profundo Crece Pelo, recebeu críticas muito favoráveis de clientes que desfrutaram os benefícios do Fibro-Actif.



Um cliente disse: "graças a este produto, eu fui capaz de transigir para cabelos naturais e permanecer natural. Eu sempre me perguntei, por que Fibro-Actif estava na lista de ervas, e agora que eu sei, adoro o produto ainda mais".



Fibro-Actif também pode ser encontrado na gama completa de produtos Crece Pelo para cabelos da Dominican Hair. Mais informações sobre Fibro-Actif podem ser encontradas em https://dominicanhaircare.co.uk/pt-br/.



Sobre a Dominican Haircare



A Dominican Haircare foi fundada em 2014 e continua sendo uma líder em produtos de luxo para tratamento de cabelos de alta performance. No site da empresa, os visitantes podem aprender mais sobre os produtos projetados para oferecer tratamento de cabelos personalizados, oferecendo cabelos saudáveis e bonitos.



