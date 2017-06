Inoar realiza o 4º Congresso Cabelo & Ciência em São Paulo

A Inoar realiza pelo quarto ano consecutivo o Congresso Cabelo & Ciência. Em 2017, o tema que guiou as discussões, que aconteceram na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi a representatividade e as tendências de beleza. Com entrada gratuita, o evento contou com um público engajado nas transições que o setor vem sofrendo.



Abrindo o congresso, o Painel Representatividade levantou temas importantes dentro do nosso mercado cosmético, como a beleza durante a terceira idade, a importância da representação de diversos tons de pele e cabelos cacheados e crespos, de pessoas com algum tipo de deficiência, além da identidade de gêneros. Para compor a mesa de discussão, contamos com Cláudia Grande (Projeto 60 anos), Fernanda Ferreira (blogueira e YouTuber do blog Cabelos & Cachos), Laura Zonta (professora de inglês discutindo sobre gêneros), Daniele Montes (atleta de crossfit) e Luana Safire, (Ébano Brasil).



A palestra da coordenadora do Laboratório de Cosmetologia da UFSCar, Dra. Valéria Longo, deu continuidade ao evento. Valéria apresentou estudos e comportamentos decorrentes da individualização e personalização dos produtos para cabelos. Seguindo o congresso, Fernanda Corrêa, da empresa Beraca, apresentou as tendências de beleza do mercado cosmético para 2017.



O 4º Congresso Cabelo & Ciência terminou com uma rodada de perguntas a todas nossas convidadas do dia. Esse espaço foi muito proveitoso, trazendo à tona ideias e pensamentos de todos que estavam participando do evento. Na saída, a Inoar disponibilizou kits para todos aqueles que prestigiaram o congresso.





A Inoar é uma empresa brasileira referência no mercado nacional e internacional. Com mais de 250 produtos no portfólio, desenvolvidos para tratar e valorizar todos os tipos de cabelos, exporta para mais de 40 países e oferece produtos inovadores com qualidade premium e acessíveis para profissionais e consumidores finais.



