Inspirações para criar looks incríveis com acessórios de cristais brutos

Os acessórios são utilizados para embelezar ainda mais as produções, seja para o trabalho, no dia a dia ou algum passeio. Mas a escolha da peça ideal, que combine com a roupa por exemplo, nem sempre é tarefa das mais simples. Algumas pessoas ficam indecisas ou simplesmente não sabem como harmonizar o look para que fique bonito e, ao mesmo tempo, reflita a personalidade de quem está vestindo.



Pensando em criar adereços exclusivos, com design arrojado e que tragam significados, além de beleza, a artista plástica Camila Rahal utiliza pedras brutas como protagonistas de seu trabalho. São diversos modelos de peças, que podem ser usadas para complementar qualquer estilo. "Os cristais são extremamente versáteis e combinam com tudo! Além disso, por trabalhar com eles em seu estado bruto e cada um possuir um formato singular, produzo peças que serão exclusivas. Esse é o grande diferencial", explica Camila.



Confira algumas dicas incríveis de acessórios, para deixar qualquer produção super estilosa!



O colar de cristal bruto confere um brilho incrível ao look básico, deixando-o mais bonito e destaca a área do colo. Ao optar por colares com pedras grandes dê preferências aos brincos pequenos para que não fique com um aspecto exagerado.



Os modelos com pedras menores, também podem ser usados em qualquer ocasião e com todos os estilos de roupas.



Para a balada ou festas pode apostar sem medo no colar de cristal com o cordão mais longo em tecido. Ele deixa o visual descolado e lindo, sem precisar de complemento algum.





E os colares de pedras também ficam um arraso para usar na praia, com biquíni! Além de despojado, o acessório harmoniza perfeitamente com a natureza e a energia do lugar.







Camila Rahal cria peças exclusivas com o objetivo de oferecer aos consumidores uma alternativa às joias e bijuterias, de modelos convencionais, que estão disponíveis hoje no mercado. "Os acessórios são fundamentais, transmitem o que queremos sobre nós e trazem à tona toda a graça e charme de nossa personalidade. Produzo peças únicas e sempre tem alguém que se encaixa em cada uma delas. Amo inventar, criar e produzir. Colocar a mão na massa é comigo mesma!", salienta.



Além de belas, as pedras possuem significados diferentes e são verdadeiros amuletos para quem usa. Para mais informações sobre os acessórios de Camila Rahal e como adquiri-los, visite o Instagram oficial da marca @camilarahalatelier