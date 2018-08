Instagram, 15 vezes mais interações que outras redes sociais

Atualmente, o Instagram é a rede social que mais cresce em todo mundo. São 1 bilhão de usuários ativos, segundo o próprio Instagram. E o Brasil tem grande participação nesse número. É o segundo país com mais usuários, ficando atrás apenas dos EUA.

Dos perfis comerciais, são quase 20 milhões e 2,5 milhões de anunciantes em todo mundo. De acordo, com dados do próprio Instagram 85% dos usuários seguem um perfil comercial.

De acordo com o Sebrae, os números são impressionantes:

Em média, 1,5 bilhões de curtidas por dia;

Mais de 1.400 marcas que são consideradas grandes têm conta no Instagram;

15 vezes mais interativo do que o Facebook;

Na média, os usuários gastam 4 horas por mês no Instagram;

75% dos usuários são mulheres

Mais de 60 milhões de fotos são postadas por dia

Imagina a força desse meio de comunicação nos negócios!

Publicar, curtir, seguir: esses são os verbos de "ordem" do Instagram. Para quem deseja alcançar o sucesso através dessa rede social, essas ações são mais importantes ainda.

Com mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo, o Instagram é uma arma potente para o marketing digital. Por isso, opções para gerenciamento e otimização de perfis popularizam-se.

Para que o Instagram funcione de maneira efetiva nas estratégias de vendas, os empreendedores devem se atentar para alguns detalhes: manter o perfil atualizado, fazer com posts com frequência, produzir fotos próprias e utilizar de várias ferramentas para fortalecer a imagem da empresa diante do público.

Ferramentas do Instagram

O uso do Instagram como instrumento de marketing para os negócios para atrair potenciais clientes e melhorar resultados está cada vez mais intenso.

Há muitas ferramentas existentes no mercado que auxiliam a alavancar os negócios na internet. Conheça 10 dessas ferramentas:

Instarocket – gerenciador de contas Flipagram – editor de vídeos Instaby – conversor de vendas pelo instagram Postgrain – gerenciador de postagens Overquick – editor de fotos Iconosquare – gerenciador de perfis Repost – gerenciador de compartilhamento Instaorders – gerenciador de vendas Overgram – gerenciador de textos InstagramPRO – gerenciador de seguidores

InstagramPRO: o que é?

No caso do InstagramPRO a ferramenta não é fruto de nenhum “aventureiro” na internet com promessas de seguidores. Ela ajuda a potencializar o que essa rede social pode contribuir com os negócios, seja ele de qual setor for.

O InstagramPRO foi desenvolvido pela Seguidores.com.br , que desde 2009 oferece diversas possibilidades para aumentar a presença online.

Essa nova ferramenta que chega ao mercado não se trata apenas de comprar seguidores e curtir fotos. O Instagrampo desenvolveu um passo a passo que atua na divulgação do perfil em busca de mais clientes e seguidores.

O que a ferramenta faz pelas empresas é combinar serviços automáticos em busca dos seguidores certos. Ela escolhe os seguidores que tenham interesse naquele tipo de perfil para garantir melhores resultados.

Através dela também é possível, por exemplo, agendar postagens para que não seja necessário passar o dia todo no Instagram.

Para entender melhor, as funções do InstagramPRO incluem os seguintes serviços automáticos:

Seguir perfis;

Repostar;

Curtir postagens;

Comentar;

Enviar direct;

Deixar de seguir;

Agendar postagens.

Vantagens do InstagramPRO

Para empresas de diversos setores do mercado ou até mesmo para um digital influencer que trabalha com a rede social, a ferramenta InstagramPRO vai contribuir para melhores os resultados dos negócios.

Assim, o Intagrampo surge como uma opção para otimizar as tarefas no aplicativo e ainda render mais seguidores. A plataforma possui um sistema que captura seguidores dos concorrentes e funciona 24h por dia.

Ao comentar no perfil de uma pesquisa que segue uma empresa concorrente, por exemplo, a atenção dela é atraída. Assim, promove-se um engajamento maior no próprio perfil.

Para quem viaja muito, o InstagramPRO pode ser um aliado contra a falta de tempo. A ferramenta tem capacidade para atuar sozinha e realizar o gerenciamento inteligente do perfil.

Na plataforma do InstagramPRO, é possível gerenciar até 5 perfis ao mesmo tempo. Essa é uma vantagem visível às empresas, que podem associar mais de um cliente ao cadastro.

Empreendedores inexperientes também se beneficiam com as vantagens da ferramenta. Ao invés de contratarem um serviço comum de compra seguidores de qualquer site, confiam em quem possui experiência. Ao conquistar os primeiros seguidores ficará muito mais fácil de atrair novos de maneira espontânea.

É por isso que muitas empresas estão recorrendo a serviços como esse: quanto mais seguidores no Instagram, mais credibilidade. Isso, portanto, reflete-se em um aumento de vendas e da presença online da marca. Visto que o Instagram é a rede social que mais engajamento promove, não é novidade que o investimento seja rentável.

Utilize o Instagram a favor dos negócios

É importante salientar que todas as empresas precisam criar um planejamento estratégico para usar as redes sociais a favor dos negócios, como o Instagram.

Tenha respostas para as seguintes perguntas:

Qual público eu quero atingir?

Como vou fazer para atingir esse público

Por que eu quero atingir?

Atualmente, estar presente de maneira inteligente nas redes socais é tão fundamental quanto prestar um serviço de excelência aos clientes. Para isso, é essencial estar atento as novas funcionalidades, inovações e ferramentas presentes dentro do Instagram.

Website: https://instagrampro.com.br