Instituto Embelleze realiza workshop "Universo da Barba" em Ribeirão

O Instituto Embelleze de Ribeirão Preto (SP) vai realizar o workshop "Universo da Barba" no dia 21 de setembro (sexta-feira), às 18h. Destinado a quem quer empreender na área, o professor Paulo Henrique Inácio vai ministrar a palestra explicando tudo sobre as técnicas e o mercado. O evento é gratuito.



Na contramão da crise econômica, o mercado de beleza mostra índices de crescimento. As barbearias e salões de beleza para o público masculino estão em alta. Pesquisas apontam um crescimento médio de 7% ao ano no mercado de beleza masculina.



"Para quem quer empreender, a oportunidade está aqui. É um mercado em constante crescimento e com muitas oportunidades. Você investe em um curso profissionalizante e em menos de dois anos, já pode empreender e conquistar a sua independência financeira", afirma o diretor da franquia Vitor Lucio Pereira.



Maiores informações sobre o workshop e sobre o Instituto Embelleze podem ser obtidas pelo site www.institutoembelleze.com/franquia/ribeiraopreto/cursos/. A instituição tem sede no Centro, na Rua Álvares Cabral, n° 563 e telefone número (16) 3604-5770. A Unidade Dom Pedro está situada na Avenida Dom Pedro I, n° 680 com telefone número (16) 3963-6400.







Serviço

Workshop Universo da Barba com Paulo Henrique Inácio

Quando: 21 de setembro, sexta-feira, às 18h

Onde: Instituto Embelleze Unidade Centro - na Rua Álvares Cabral, n° 503

Investimento: Gratuito



Website: http://www.institutoembelleze.com/franquia/ribeiraopreto/cursos/