Instituto Embelleze de Ribeirão Preto realiza campanha para arrecadar alimentos para o Cantinho do Céu

O Instituto Embelleze Ribeirão Preto realiza de 23 a 28 de julho a campanha IE Transforma, evento social que tem como objetivo arrecadar alimentos em prol do Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda, instituição filantrópica que oferece assistência multidisciplinar a pacientes com paralisia cerebral.



Durante toda a semana, os serviços de corte masculino e feminino serão realizados mediante a doação de alimentos, preferencialmente café, água de coco e farinha láctea, itens mais necessitados pela instituição.



O IE Transforma é uma ação realizada por todas as unidades da franquia, para promover ações de ajuda ao próximo em suas regiões. "Aqui em Ribeirão Preto, estamos pedindo doações de alimentos para o Cantinho do Céu. Nossa missão é transformar vidas através dos nossos cursos, e com essa campanha, podemos também ajudar a mudar a vida de quem mais precisa", conta Vitor Lucio Pereira, diretor da franquia em Ribeirão Preto.



Todos os serviços são feitos pelos alunos do instituto, com supervisão dos instrutores. No dia 28, serão realizados cortes de cabelo durante todo o dia com arrecadação de alimentos. Os endereços do Instituto Embelleze em Ribeirão Preto são Rua Alvares Cabral, 563 no Centro e Avenida Dom Pedro 680, no bairro Ipiranga. Os atendimentos serão realizados com horário agendado na secretaria da escola. Mais informações pelo telefone (16) 3604-5770 e (16) 3963-6400.