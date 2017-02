Instituto Fabyelle Biermann terá novo endereço em Joinville

Reconhecida no mercado voltado ao segmento de beauty and care inicialmente no Rio Grande do Sul e depois em Santa Catarina, há mais de 15 anos, Fabyelle Biermann, especialista em procedimentos de micropigmentação, make up artist, instrutora e empresária, proprietária do Instituto Fabyelle Biermann, lança novidades para mulheres e homens que prezam pelo bem-estar e a beleza.



Preocupada com o bem-estar e comodidade de seus clientes, no dia 08 de fevereiro a empresária irá inaugurar seu exclusivo espaço na cidade de Joinville – SC, onde mostrará a nova formação de sua equipe e um instituto visualmente mais elegante e espaçoso para receber com ainda mais qualidade sua fiel clientela.



"O novo Instituto Fabyelle Biermann, será um espaço que além de proporcionar serviços como maquiagem profissional, micropigmentação de lábios, olhos, região capilar e sobrancelha, também contará com as habilidades de esteticistas para cuidar ainda mais de nossos clientes, por isso, contaremos com mais três profissionais da área em nosso novo espaço, além de recebermos renomados profissionais do segmento, pois, contaremos com um grande número de salas", revela a empresária.



O evento espera receber cerca de 150 convidados para prestigiar o novo espaço e terá como convidada especial a dançarina e atriz Sheila Mello que também irá conferir as novidades e amostras dos procedimentos que serão oferecidos no instituto.



Serviço:

Horário: a partir das 17h

Rua Roberto Koch, 81 – Bairro Atiradores – Joinville - Sc

Website: http://www.fabyellebiermann.com.br/