Instituto de Micropigmentação promove semana de cursos profissionalizantes

O mês de maio começa com várias novidades no Instituto de Micropigmentação Fabyelle Biermann. Entre os dias 8 e 13, a clínica promove um intensivo de cursos de capacitação e especialização. A metodologia do Instituto alia novas técnicas trazidas da Europa com uma estrutura moderna e profissionais qualificados.



Confira a agenda completa de cursos:



Curso de design sobrancelhas com visagismo

Data: 8 e 9 de maio

Carga horária: 7 horas

Horário: 19h às 22h30min

Treino: em papel e em modelo real



Curso Nível 1 - Iniciantes em microblanding

Data: 8, 9 e 10 de maio

Carga horária: 21h

Horário: 10h às 18h

Treino: em papel, pele sintética e em modelo real



Curso Nível 2 - Especialização com Dermógrafo: Efeito realista (4 técnicas) e colorimetria avançada para camuflagem

Data: 11 de maio

Carga horária: 8h

Horário: 10h às 19h

Treino: em papel, pele sintética e demonstração em modelo real



Especialização em lábios: contorno, preenchimento (efeito batom) e transparência (efeito gloss)

Data: 12 e 13 de maio

Carga horária: 12h

Horário: sexta-feira 10h às 19h e sábado das 8h às 12h

Treino: em papel, pele sintética e demonstração em modelo real



Ao concluir o curso de nível 1, a aluna estará apta para começar a trabalhar e ser independente, com retorno rápido e baixo investimento inicial. E para as alunas que adquirirem o pacote semanal (intensivo) tem um desconto especial no valor dos cursos.



Certificado, coffee break e todo o material necessário para a realização dos cursos estão inclusos no valor.



A profissional que ministrará todos os cursos é Fabyelle Biermann, também proprietária do Instituto. Com mais de seis mil procedimentos em seu currículo e mais de 15 anos de experiência, Fabyelle está sempre em busca de atualizações e novidades, não somente para os procedimentos que realiza, mas também para cursos que ministra em vários Estados brasileiros.



Dúvidas ou para mais informações sobre os cursos, entrar em contato com o Instituto por meio dos contatos

Telefone: 47 3804-7202

Celular: 47 9693-6000 (Whatsapp)

E-mail: contato@fabyellebiermann.com.br

Endereço: R. Dr. Roberto Koch, 81 - Atiradores, Joinville/SC



Website: http://www.fabyellebiermann.com.br/