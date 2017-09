O poder da Internet: como salões de beleza podem atrair mais clientes com a ajuda da web

O segmento de salões de beleza está em crescimento e os números comprovam essa afirmação: a previsão de faturamento do setor da beleza até o fim deste ano é de mais de R$ 127 bilhões. Não é à toa que o Brasil ocupa a terceira colocação mundial nesse mercado, perdendo apenas para a China e os Estados Unidos.



De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), existem no País, atualmente, mais de 600 mil salões de beleza. Esse montante revela que o cenário quadruplicou se comparado ao ano de 2012, quando existiam apenas 155 mil salões espalhados pelo Brasil.



Por isso, é visível a olhos nus a quantidade de salões de beleza situados desde em bairros mais abastados aos mais populares. Eles estão por todos os lugares, inclusive em shopping centers. Dos mais simples aos mais sofisticados. Com ou sem promoções.



Mas a pergunta que não quer calar: com tanta concorrência como empresários e empreendedores da beleza estão se colocando no mercado para fidelizar e atrair mais clientes? Afinal, para se manter no setor e ser bem-sucedido é preciso uma boa carteira de clientes.



Pensando nesse cenário, quais são as estratégias para o sucesso no setor? Quem fatura mais está: trabalhando mais? Contratando mais? Está melhor capacitado? Trabalhando todos os dias da semana? Tem muitas indicações de clientes? Está trabalhando fortemente a campanha boca a boca?



Para o especialista em vendas online, Mendelson Thomé, não existe uma fórmula mágica para o sucesso, apenas a descoberta de novos espaços para divulgar o salão de beleza.



"A Internet está aí para isso. Os salões de beleza que ainda não perceberam o potencial da web, dos canais de comunicação online, da ferramentas e estratégias de vendas utilizadas no mundo digital vão ficar para trás", avalia.



A afirmação só reforça o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-IBGE), executada em 2016: aproximadamente 95 milhões de brasileiros estão conectados à Internet.



"Mesmo com tantas pessoas conectadas, a Internet ainda é um campo inexplorado por muitos salões de beleza. Alguns até utilizam as redes sociais, mas atrair, conquistar, engajar e vender por meio da Internet é muito mais que isso. É um conjunto de ações assertivas, e os empresários e empreendedores do segmento precisam enxergar essas inúmeras vantagens para conquistar cada vez mais o consumidor".



Estratégias online - Trabalhando já algum tempo com campanhas de vendas online para diversos segmentos, Mendelson Thomé dá algumas dicas para empresários e empreendedores do setor que desejam atrair clientes suficientes para fechar todos os horários disponíveis na agenda, por meio da divulgação dos seus serviços e produtos na internet.



Entre as sugestões estão:

- Tenha um site: mesmo avisando que não é obrigatório, Thomé pondera que é uma excelente ferramenta para divulgação online. Além disso, com o site pode-se inserir canais de comunicação, como e-mail, chat e ainda sessão para agendamento de horários.



- Tenha um blog: a ideia, segundo Thomé, é publicar conteúdos relevantes para o seu público-alvo destacando o quanto você conhece da sua área por meio de artigos/vídeos. Além disso, o blog faz parte de uma estratégia de vendas online que ajudará muito o negócio a gerar vendas recorrentes.



- Tenha um canal no YouTube: o canal gera engajamento entre o seu salão e seu público a partir do momento que você compartilha dicas, sugestões e até mesmo algum procedimento feito no salão. " E, claro, os vídeos são bem mais dinâmicos que os conteúdos. É muito evidente que a grande maioria das pessoas tem verdadeira fascinação por vídeos de beleza", explica.



- Invista em campanha de vendas online: com essas campanhas é possível criar uma série de possibilidades de engajamento dos clientes com sua empresa, entre elas:



Descontos exclusivos para clientes ativos;

Um tratamento gratuito no mês para clientes fiéis;

Criar lista de e-mails dos clientes com permissão deles e enviar para eles mensagens em datas especiais como aniversários;

Apresentar ofertas relâmpagos;

Criar mensagens e comunicação que sejam úteis e gerem engajamento do cliente.



"São apenas algumas ações que podem ser realizadas para encantar e fidelizar clientes fazendo com que eles não troquem seu salão por outro, afinal seu tratamento com eles é especial", finaliza Thomé.



Sobre Mendelson Thomé: é especialista em vendas online e, por isso, ajuda já há alguns anos empresários, empreendedores e demais profissionais (liberais e autônomos) a venderem seus produtos ou serviços pela internet, não importando se o produto ou serviço é virtual ou físico. As estratégias online funcionam para os dois contextos.



