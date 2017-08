Inverno: Dermacyd probio lista dicas para manter a hidratação da pele

São Paulo, junho de 2017 – Com a chegada da nova estação, não é só o guarda-roupa que deve estar preparado para a mudança de clima. O inverno tem início em 21 de junho e é caracterizado pela baixa umidade do ar e pelo vento frio. Essas condições podem influenciar diretamente a saúde da pele, que precisará de cuidados específicos para não ressecar. O rosto é o mais atingido, mas isso não significa que outras áreas do corpo dispensem cuidados.





O problema já começa no banho, que tende a ficar mais quente e demorado, porém esta atitude provoca a remoção da oleosidade natural de forma mais intensa, diminuindo o manto lipídico que retém a umidade da pele. Por isso, o ideal é entrar no chuveiro com água morna e não prolongar a ducha por mais de dez minutos. Cada parte do corpo possui características e propriedades específicas e necessitam de atenção e cuidados especiais. A pele, de forma geral, possui pH ácido em toda sua extensão e por isso, é importante prestar atenção aos valores de acidez/alcalinidade dos produtos de higiene usados¹.





No caso da área externa da região íntima, a camada protetora é naturalmente um pouco mais ácida (em torno de pH 5,0), o que previne a proliferação de microrganismos e bactérias não pertencentes a esse ambiente e atua como um mecanismo de defesa, prevenindo infecções, irritações e possíveis odores. De acordo com o Guia sobre Higiene Íntima, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), a escolha das mulheres deve levar em consideração produtos que respeitem o pH ácido da região íntima¹.





Dermacyd pro.bio, a marca mais recomendada pelos ginecologistas², listou algumas dicas para manter a pele de todo o corpo e também da região íntima hidratadas:





- Beba no mínimo 2 litros de água.



- Evite banhos quentes e muito demorados. A água quente retira a oleosidade natural da pele.

- Evite se ensaboar demais e usar buchas, que também contribuem para alterar a composição do manto hidrolipídico (hidratante natural produzido pelo organismo) que protege a pele.



- Use filtro solar diariamente. Mesmo no inverno!



- No caso da região íntima, dê preferência aos sabonetes íntimos líquidos, formulados especialmente para cuidar da região íntima da mulher, pois eles ajudam a manter o pH mais próximo do ideal e a preservar as defesas naturais. Dermacyd pro.bio foi especialmente formulado para cuidar da região íntima da mulher, mantendo suas defesas naturais, e pode ser usado diariamente.

- Mantenha a região íntima hidratada.







Mas por que devo manter a região íntima hidratada?







Roupas apertadas, o clima seco e até a mesmo a depilação podem prejudicar a hidratação natural da pele, inclusive a da região íntima. O recém-lançado Dermacyd pro.bio Hidrate contém em sua formulação a pró-vitamina B5, que ajuda a manter a hidratação natural da pele da região íntima, minimizando possíveis irritações e desconfortos decorrentes de uma pele não hidratada. O novo sabonete íntimo deixa uma agradável sensação de frescor e proteção já oferecida pela linha regular da marca e, ao mesmo tempo, traz o benefício adicional de ajudar a manter a região íntima hidratada. O produto possui 200 ml e pode ser usado diariamente durante o banho. O ideal é colocar uma pequena quantidade na palma da mão e aplicar na região íntima externa. Depois, enxaguar bem para que não fique nenhum resíduo.





Todos os produtos da linha Dermacyd pro.bio têm pH ácido, semelhante ao pH natural da região íntima. Eles também são hipoalergênicos, dermato e ginecologicamente testados e produzem pouca espuma, para não agredir a camada protetora natural da pele. Por isso, Dermacyd pro.bio mantém as defesas naturais.





O portfólio completo da marca está à venda nas principais farmácias e supermercados do País. Os valores sugeridos variam entre R$ 18,90 (linha regular) e R$22,90 (Neutralize e Hidrate).





Mais informações sobre a marca e seu portfólio podem ser acessadas no site www.dermacyd.com.br e na página oficial no Facebook FB.com/Dermacydoficial.





Referências:







1. FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Guia prático de condutas sobre higiene genital feminina. São Paulo: FEBRASGO, 2009.

2. Close-up 2013







Sobre a Sanofi



A organização está presente no Brasil desde 1919, a partir de diversas aquisições ao longo dos anos. A Sanofi é a maior multinacional no mercado farmacêutico brasileiro, com 5 mil colaboradores e sólida plataforma industrial no País. Possui um portfólio diversificado que abrange medicamentos isentos de prescrição e produtos de consumo; tratamentos em áreas terapêuticas como dor e inflamação, alergias, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, pediatria e oncologia; vacinas, com a atuação da Sanofi Pasteur; genéricos e similares, com a Medley; e doenças raras e esclerose múltipla, com a Sanofi Genzyme. Entre as marcas da Sanofi estão: Dorflex, Dorflex IcyHot, Novalgina, Cewin, Vitawin, Depura, Targifor, Os- Cal e Os-Cal Kids, Enterogermina, Naturetti, Dermacyd, Allegra, Profenid, Puran, Clexane, Jevtana, Taxotere, Lemtrada, Aubagio, Lantus, Toujeo, Praluent, FluQuadri e Dengvaxia.





Esse comunicado é dirigido exclusivamente à imprensa especializada como fonte de informação. Recomenda-se que o conteúdo não seja reproduzido integralmente. As informações veiculadas neste documento têm caráter apenas informativo e não podem substituir, em qualquer hipótese, as recomendações do médico ou farmacêutico nem servir de subsídio para efetuar um diagnóstico médico ou estimular a automedicação. O médico é o único profissional competente para prescrever o melhor tratamento para o seu paciente.