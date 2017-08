Inverno elegante com calças e blusas Andrea Marques

O Inverno 2017 está ditando tendências, muitas delas novas e outras tantas que remetem aos hits de temporadas passadas – mas, dessa vez, fazem o seu retorno ao mundo fashion repaginados, com um toque moderno e ultracool. A grife Andrea Marques é um exemplo de trabalho que reúne peças únicas, que chamam atenção por sua originalidade. Algumas delas podem ser vistas no Gallerist Blog & Shop, como é o caso de alguns modelos de calças e blusas atuais e cheios de personalidade, característico da estação do inverno.



Estampas florais



Os prints de flores e folhas garantem o colorido e o sentido vibrante, características imprescindíveis para deixar os dias cinzas de inverno mais bonitos e animados. O destaque fica por conta de camisas, blusas e pantalonas, com estampas floridas em tons fortes, como amarelo, roxo e vermelho, sob o fundo escuro – tendência da temporada! As camisas e as blusas ficam incríveis com jeans; já as pantalonas pedem bodies e casaquinhos monocromáticos para contrastar com as estampas.



Tecido Veludo



O veludo, material tão comum em décadas passadas, pega carona na tendência retrô e agora volta com tudo em peças jovens e sensuais. Andrea Marques traz regatas e principalmente bodies em tons escuros (preto e verde musgo) e também com estampas bem coloridas e versáteis. A melhor parte é que dá para criar duas bases de look, um mais discreto com as cores quentes e outros visuais leves com as estampas coloridas.



Moda sleepwear



A tendência do sleepwear, que começou com o slip dress, ganha fôlego renovado agora com calças e blusas que lembram os conjuntinhos de seda para dormir. Os estilistas destacam blusinhas de alcinha, decotadas e com a parte das costas abertas para combinarem perfeitamente com lingeries à mostra. Já as calças são de tecidos leves e totalmente confortáveis, bem no estilo de pijamas. As cores dos dois tipos de vestimentas são muito suaves, como: nude, azul céu, rosa bebê, bege, branco e mais.



As principais cores da estação



Azul, vermelho, verde, rosa e amarelo. Essas são as cores que têm tudo para fazer com que a temporada seja muito colorida e movimentada. Versáteis e fáceis de combinar, vão bem com diferentes tons de acessórios e sapatos. São diversas opções de croppeds, calças e blusas nessas cores incríveis, algumas com estampas modernas e abstratas. Destaque também para os metalizadas, como prata e dourado.



Website: http://www.gallerist.com.br