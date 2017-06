Invista em fotoepilação nas estações frias

As estações mais frias do ano não permitem evidenciar todas as partes do corpo, mas isso não significa que a depilação deve ser deixada de lado. Este é o momento ideal para realizar procedimentos de luz intensa pulsada (IPL), um método de epilação que garante conforto e praticidade, com os melhores resultados.



A pouca incidência dos raios solares contribui com a efetividade do tratamento, já que uma das especificações para a realização de métodos fotossensíveis é de que a pele não esteja bronzeada. A emissão de luz gerada por equipamentos de IPL tem por afinidade a melanina presente na haste do pelo, que ao absorver seletivamente a luz, se aquece e tem destruídas suas estruturas germinativas.



Um fator importante com a queda da temperatura é que o corpo tende a transpirar menos, sendo o suor uma das causas das irritações cutâneas em axilas e virilha, o que faz da fotoepilação uma excelente escolha nas estações de outono e inverno.



A consultora científica da HTM, Dra. Patricia Lopez, diz que "outro ponto favorável da estação é a indicação para o tratamento de manchas, que no verão, podem ocorrer por meio da alta incidência e exposição aos raios ultravioletas".



Para o bom resultado do tratamento estético é necessário um equipamento de alta tecnologia, como o Light Pulse. O aparelho apresenta sistema de resfriamento eletrônico (cryocooling), garantindo maior segurança e eficiência aos procedimentos. Outro diferencial é a maior fluência - depósito de energia - que ele proporciona, dispensando a necessidade de mais de uma passada por aplicação, tornando a sessão mais rápida.



Dra. Patricia diz que "a luz pulsada da HTM é muito versátil, pois além de ser uma das técnicas mais indicadas para a epilação, é recomendada também para outros tratamentos estéticos como manchas, acne, rejuvenescimento, rugas e remoção de vasinhos".



A recomendação é que sejam realizadas em média 6 sessões corporais e 8 faciais, com intervalo médio que varia de 15 a 30 dias, de acordo com o protocolo escolhido.



Os resultados são visíveis logo após a primeira sessão e há uma redução progressiva e permanente dos pelos.



