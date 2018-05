Isabela Cavalli dá dicas de quais os tipos de lenços farão sucesso no Outono/inverno 2018

O lenço é um acessório que sai ano, entra ano, e nunca sai de moda!



O que muda são as tendências, estampas, impressões, cumprimentos, larguras, texturas.



A empresária de moda, também influencer Isabela Cavalli, nos dá dicas abaixo sobre este mundo de tantas possibilidades para o Outono/Inverno que são os lenços.



Lenços com franjas: este ano pede por lenços com franjas, aqueles grandes cachecóis de tricô que podem formar um grande quadro.



Cachecóis de tricô: que tal usar aqueles cachecóis de tricô favorito, aquele preferido por nossas avós e mães, que ficarão ótimos usados com casacos longos e curtos, ternos e até mesmo vestidos casuais.



Lenços volumosos: os maxi, vem aí! Incrivelmente quente e macios, à primeira vista parece um absurdo. No entanto, se você olhar de perto, você poderá ver que eles não são apenas incrivelmente bonitos, graças à malha robusta, mas também muito prático para o clima frio de inverno. Graças ao seu estilo, eles envolvem o pescoço, peito, ombros e costas, não permitindo que você sofra com o frio.



Cores: tons ácidos e estampas que lembram um cobertor.



Como usar os lenços menores:



O lenço também é muito usado como um acessório superversátil, para quem gosta de detalhe caprichado, o pequenino pode ser transformado em bracelete, amarradinho na bolsa e também fica um charme no cós da calça jeans.



Não podendo deixar o pescoço de lado com referência dos anos 80, os lencinhos de amarração estão fazendo sucesso aliados a camisas e camisetas.



Gostou? agora, é só arrasar na produção.