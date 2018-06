Isabela Cavalli renomada digital influencer no mundo da moda fala sobre a tendência da saia para o inverno

A Diretora Criativa da Romy"s Boutique nos explica como fica a questão do uso de saia no inverno, que promete vir muito mais frio para todo o Brasil.



A Personal Stylist, sempre elegante e por dentro do que há de mais novo no mundo da moda, trouxe a público, como ficará o uso de saias para o próximo período de frio, que ganharam ascensão na última temporada, principalmente da moda midi (aquela que fica entre os joelhos e a canela).



Com a chegada de temperaturas mais frias no Brasil, o costume de vestir saia pode se deparar com o inverno brasileiro, e consequentemente, diminuir o uso da vestimenta. Porém, a consultora de imagem nos diz o contrário.



Segundo Isabela, as saias continuam ditando a tendência dos novos comprimentos da moda e estão em alta na estação mais elegante do ano. As saias midis de inverno em modelo evasê vem aquecendo os look´s e são tendência para se usar nesse inverno.



A cartela de cores sai do preto e investe em tons de marrom, vermelho e azul, sempre mais fortes.



Seguindo pelas saias longas, que sempre destacam o visual, uma camisa por dentro deixando a cintura marcada seria o ideal, junto a um moletom e tênis, deixando com um visual mais anos 60, passando uma postura leve e descontraída.



Agora, caso a pessoa opte por um visual mais social o aconselhado são as famosas saias estrelas com tom evasê, um modelo mais clássico. Uma meia cor da pele em harmonia com um blazer mais acinturado também cairiam bem junto a esse estilo. Mas em caso de frio extremo é melhor fugir para um casaco no comprimento da saia, mas sempre aberto.





Para aquecer ainda mais esse look de inverno a meia preta é uma boa opção, desde que do quadril para baixo haja o uso de tons mais escuros ou estampas fechadas. Porém, o melhor mesmo, e sem erro é partir para o nude, é o tiro certeiro.



No caso de um visual mais descolado a indicação fica por conta de combinações de veludo molhado somado a tecidos mais leves como a seda, ou mais encorpados como o couro. Há também o destaque para o uso do "jeans", sempre versátil. O mesmo somado a um couro ou paetê sempre fica maravilhoso.