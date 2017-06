No Itaim tem descontos de até 70% em ponta de estoque de marcas chics e descoladas

Dá para renovar o armário todo, se sentir elegante e poderosa e, de quebra, gastar pouco? Sim! Basta ir à ponta de estoque We Love Sale que a estilista e empresária mais fashion do pedaço, Alê Espíndola, montou na rua Atilio Innocenti, no Itaim, no mesmo endereço onde durante tanto tempo funcionou a loja dela.



Lá, estão expostas peças incríveis de onze marcas chics e descoladíssimas: Alê Espíndola (marca da própria curadora), Lado Basic, Amor e Limões, Missinclof, Egrey, La Rouge (sim, da blogstar Lala Rouge!), Vi and Co., Thelure, Tea Shirt, Pynablu e Ga'u.



É praticamente impossível sair da loja de mãos vazias! São saias, calças, vestidos, blusas e tops praticamente exclusivos, e com cortes que deixam qualquer corpo ainda mais bem modelado. Todas as peças abusam da modelagem original e do corte preciso e bem-acabado. Algumas das peças, de tão exclusivas, estiveram nos desfiles que as marcas fizeram neste início de ano. De quebra, há também lingeries arrasa-quarteirão e sapatilhas confortabilíssimas! Agora, imagine este luxo todo com descontos que podem chegar até a 70%! É para renovar não apenas o guarda-roupa, mas o closet todo!



Segundo Alê Espíndola, "nossos clientes vão encontrar peças muito boas, que primam pelo estilo e pela inovação de cortes e tecidos, por valores muito acessíveis. A peça mais barata custa R$ 59 e a mais cara de todas está por R$ 499. Ou seja, bem abaixo dos valores praticados no lançamento. É para não perder, mesmo!", recomenda a curadora do evento.



SERVIÇO

Esta festa toda... Ops, digo, o We Love Sale vai SÓ até o dia 30 de junho, de segunda à sexta, das 10h às 20h, e aos sábados, das 11h às 16h, na rua Atilio Innocenti, 808, no Itaim Bibi – estacionamento na porta.



Confira mais peças disponíveis na We Love Sale no Instagram!

Website: http://www.instagram.com/welovesale