Grupo JCS recebe selo Ebit de reputação e certificação pelo novo site da Cadence

A JCS Brasil, detentora no país das marcas Cadence e Oster®, recentemente teve o reconhecimento do selo Ebit e conquistou a medalha de ouro pelo novo e-commerce da Cadence, por sua qualidade e satisfação dos clientes pelos serviços prestados.



O selo medalha de Ouro qualificada a Cadence como Ótima, certificação que é dada às lojas que são avaliadas de forma positiva pelos clientes em quesitos como facilidade de comprar, preço, manuseio dos produtos, cumprimento do prazo de entrega, informações dos produtos, entre outros.



Para fazer sua avaliação, a Ebit está presente em várias etapas do processo de compra online. Desde o momento da decisão da compra, em que certifica as melhores lojas por classificação, até a satisfação final do consumidor, perguntando diretamente ao comprador como foi sua experiência na loja.



Para alcançar a medalha Ouro, é preciso estar ativa na Ebit há pelo menos 90 dias e atingir os seguintes quesitos nos últimos 90 dias corridos:



• Ter, no mínimo, 200 pesquisas de avaliação no ato da compra;

• Ter, no mínimo, 20 pesquisas referentes ao serviço de entrega;

• Ter mais de 80% de entregas dentro do prazo;

• Obter índice igual ou superior a 80% em probabilidade de consumidores voltarem a comprar na loja;

• Trabalhar com protocolo de segurança SSL;

• Garantir sigilo no tratamento de informações de clientes;

As informações utilizadas para a qualificação das lojas por medalhas são coletadas e calculadas por meio de pesquisas de satisfação de compra e de pós-venda das lojas conveniadas à Ebit. Os consumidores avaliam cada um dos 10 quesitos com notas de 1 a 5. A Cadence alcançou todas essas metas requisitadas.



Sobre a JCS Brasil:



As marcas Oster® e Cadence, agora formam o grupo JCS Brasil, pertencentes à Jarden Corporation, líder de produtos de consumo de classe internacional com mais de 120 marcas vendidas em mais de 100 países.

O grupo JCS Brasil atuará visando a manutenção de posições de liderança de marca, inovação na oferta de produtos, agregando valor aos clientes e criando oportunidades contínuas, com a garantia de um atendimento de qualidade, excelência em inovação e design com ênfase nas necessidades dos consumidores.



Através dessas marcas, o grupo JCS Brasil oferece uma ampla variedade de produtos para os mais variados públicos, visando sempre o bem-estar de seus clientes e consumidores.

www.cadence.com.br



Website: http://www.cadence.com.br