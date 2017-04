Joalheria lança coleção de Dia das Mães com Paolla Oliveira

Em todo segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães, a segunda data mais importante para o comércio brasileiro, ficando atrás apenas do Natal. Essa comemoração criada nos EUA, em 1914, com o intuito de homenagear e demonstrar todo o carinho e amor que temos pelas nossas mães, movimenta todos os anos tanto as lojas físicas como os e-commerces.



Mesmo com a crise em que se encontra o país, as pessoas não deixam de presentear suas mães nesse dia. Segundo pesquisa do Google, divulgada em 2016, cerca de 62% das pessoas buscam por roupas, calçados e acessórios como opções de presentes.



Com essa data especial se aproximando, é preciso pensar no presente perfeito para demonstrar sua importância e agradecer por tudo o que ela faz por nós a cada dia. Por isso, muitas pessoas se inspiram no brilho das joias para tornar esse dia ainda mais memorável. Esses acessórios têm grande valor sentimental e emocional, podendo marcar e representar diversos momentos. Mas são tantas opções que muitas pessoas acabam ficando na dúvida na hora de escolher aquela que mais irá agradá-la e que a fará se sentir mais amada e especial.



Para ajudar na escolha do presente ideal, a Joalheria Monte Carlo, marca conhecida por suas peças com design exclusivo, lançará este mês sua nova campanha de Dia das Mães com Paolla Oliveira, que tem como inspiração a força e o poder das mulheres. A atriz, que já é o rosto da marca, reforça ainda mais a motivação da ação com seu papel na nova novela da Rede Globo, A Força do Querer, na qual interpreta uma policial forte e independente. Com essa campanha a marca busca mostrar que cada mulher é valiosa assim como as joias, e traz como tema principal a hashtag "#SomosPreciosas".



Ao todo são dez coleções pensadas exclusivamente no Dia das Mães que exaltam a feminilidade da mulher, sendo elas: Femme, Unique, Glory, Classy, Elegance, Hipnose, Freedom, Legend, Enjoy e Fantasy. Cada uma possui joias com características diferentes para agradar a todos os estilos de mulheres e te ajudar na hora de comprar a peça ideal.



A joalheria, que possui seus próprios designers e ourives, selecionou vários modelos exclusivos confeccionados com pedras preciosas que dão mais elegância a cada peça. Nessas coleções de Dia das Mães estão selecionados vários modelos de brincos, colares e anéis, confeccionados em ouro amarelo, ouro branco, ouro rosé e prata, além de serem decorados com pedras preciosas como quartzo, topázio, diamante e safira, que dão mais elegância para a peça.



Como existem vários tipos diferentes desses acessórios, nada melhor do que conhecer bem a sua mãe, deixando a compra mais fácil. Os acessórios demonstram muito bem a personalidade de uma pessoa, por isso, se sua mãe é mais delicada, as peças com pedras menores são as mais indicadas, mas se tiver um estilo mais ousado, os brincos e colares de tamanho e pedras maiores podem ser o presente perfeito.



Confira no site http://www.montecarlo.com.br as coleções de joias que a Monte Carlo preparou para te inspirar a fazer deste Dia das Mães uma data inesquecível.



Sobre a Monte Carlo



A Joalheria Monte Carlo foi inaugurada em outubro de 1981, no Rio de Janeiro, com a missão de democratizar as joias no país, para que todos pudessem ter acesso a uma peça de alta qualidade e com design exclusivo. A marca busca estar presente nos momentos mais importantes da vida de seus clientes, seja em um nascimento, formatura, noivado, casamento ou em alguma data especial como aniversário ou mesmo no Dia das Mães. Sempre inovando em suas coleções, a Monte Carlo possui ainda sua própria marca de relógios e ao longo dos anos foi conquistando o mercado, tornando-se uma das principais joalherias do Brasil.



