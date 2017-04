Joanetes - nova palmilha promete acabar com o problema, sem cirurgia

Sabe aquele calombo incômodo próximo ao dedão do pé, conhecido como "joanete", que causa dores e até deformidade nos membros inferiores? É mais comum do que imaginamos.



Calcula-se que mais de 5 milhões de pessoas sejam afetadas, só no Brasil. O problema atinge dez vezes mais as mulheres, devido ao uso de calçados apertados e de salto alto. Nos homens, o problema é mais comumente causado pelo uso de chuteiras e sapatos de bico fino.



Há estudos que apontam a redução da qualidade de vida das pessoas afetadas pelos joanetes, que em função da dor e do aspecto dos pés, acabam se abstendo de atividades físicas saudáveis, como caminhadas, o que pode afetar seriamente a saúde.



Os Joanetes têm solução, mas é bom prevenir. Apesar de possuir diversas causas, entre elas fatores genéticos e doenças concomitantes, a principal providência para quem quer evitar os joanetes é parar de usar sapatos apertados, de bico fino e salto alto, e dar preferência a modelos confortáveis e macios. Os dedos precisam "respirar", ficar relaxados dentro do calçado.



A marca Valgomed desenvolveu uma palmilha que tornou-se rapidamente uma referência mundial no tratamento dos joanetes. Possui textura e densidade exatas para se moldar ao pé no interior do calçado, e exerce dupla função: evita o atrito e pressão que causam as dores, e ao mesmo tempo, atua empurrando delicadamente a articulação de volta ao seu lugar natural, através da ação de um afastador que fica entre os dedos do pé. Simples e eficiente.



Ainda assim, é preciso levar o tratamento a sério, pois somente o uso diário e constante da palmilha é que irá trazer os benefícios esperados. Em alguns casos, a deformidade da articulação pode ser tão acentuada ou estar consolidada há tanto tempo, que apenas uma cirurgia pode ser capaz de recuperá-la. Quem está nesta situação deve consultar um especialista em distúrbios do pé (podólogo ou ortopedista) em busca de uma avaliação.



As palmilhas Valgomed estão à venda exclusivamente pela internet, neste endereço: http://www.lojavalgomed.com.br.





Website: http://www.lojavalgomed.com.br