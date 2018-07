Joia é um bom investimento nos tempos atuais?

O Brasil é hoje, um dos grandes produtores de joias em ouro do mundo, de acordo com a pesquisa do IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Precisos) e, segundo dados do relatório da McKinsey Global Institute, a expectativa de crescimento do mercado de joias chegará a US$ 250 bilhões anuais até 2020. Dentre os fatores que contribuíram para colocar o Brasil em posição de competitividade internacional destacam-se a criação de joias considerando a pluralidade cultural do Brasil e a variedade de materiais e pedras existentes, sobretudo gemas aqui descobertas, como é o caso da turmalina da paraíba.

Para quem busca a diversificação nos investimentos de forma segura, joias podem ser uma ótima opção quando adquiridas com cautela, levando alguns aspectos em consideração como: durabilidade (resistência da pedra), valor da matéria prima e design. Entretanto, para fins de comércio, uma joia não é avaliada apenas pela sua aparência, mas por critérios como: cor, pureza do material e lapidação.

De acordo com o empresário e designer Marcello Campos: “Joias não se desvalorizam, pois não são influenciadas pela inflação. Além disso, o valor de metais, como o ouro, que possui seu lastro em dólar, tende a aumentar em tempos de crise.” Ressalta ainda que cada joia possui um valor próprio que corresponde ao valor do peso do metal, em relação à sua cotação no mercado, somado ao design da peça. Quando a joia possui alguma gema (pedra preciosa), Marcello lembra que as gemas estão cada vez mais escassas na natureza, e que, em um futuro breve, não poderão mais ser extraídas devido à preservação ambiental, tornando-as cada vez mais raras e com maior valor comercial.

Além disso, ele lembra que os metais são versáteis - a qualquer momento uma peça pode ser derretida e transformada em outra, nunca perdendo o seu valor intrínseco. Por fim, ele pondera que, antes da compra de qualquer joia é preciso analisar:

Origem - Solicitar às joalherias o certificado de qualidade da joia adquirida.

Peso e Lapidação - A cotação do ouro é padronizada, facilitando a comercialização. As pedras devem ser avaliadas por sua cor, peso, lapidação e pureza.

Solidez e Autoridade - O preço da joia é influenciado pela sua estrutura, pureza de materiais e design. Joias assinadas por designers tem um valor agregado maior no mercado.

Disponibilidade e Inovação - A escassez de algum minério ou metal, bem como a introdução de inovações aplicadas ao processo produtivo, influenciam diretamente o valor das peças. É o caso da tonalidade de ouro champagne, cujo material de autoria do próprio Marcello, lançada em 2011, é uma importante contribuição no mercado de joias.

Outro aspecto é que a joia representa uma soma de valores comercializáveis, associada a um objeto que pode ser facilmente transportado sem ser percebido. Isto gera, ao consumidor, a sensação de “segurança ou proteção”, por ter a joia em seu poder.

Dentre as desvantagens relacionadas aos investimentos em joias, enfatizam-se: o risco da perda da joia por descuido ou furto, devido à alta liquidez de mercado e fácil comercialização, além de sua aquisição ser restrita a uma pequena parcela da população, por requerer um alto valor de capital inicial. A fim de atingir maior abrangência de clientes/investidores em joias, Marcello Campos apresenta propostas de coleções, sem necessidade de grande disponibilidade de caixa, facilitando o parcelamento no cartão de crédito aos interessados. Todas as peças, independente de valor, possuem garantia vitalícia.

