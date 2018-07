Kangoo Jumps inova e agrega novos produtos em seu portfólio

A Kangoo Jumps Brasil, empresa que representa o calçado suíço com o menor impacto do mundo, com cerca de 80% de redução, e que queima até 800 calorias em 45 minutos, combate a celulite e melhora o condicionamento físico, trouxe grandes novidades para os kangooseiros de plantão. A primeira delas é a possibilidade de customização do Kangoo Jumps com estampas exclusivas. Trata-se dos Adesivos KJ. São imagens diferentes, coloridas e divertidas exatamente para mostrar o quanto equipamento é impactante e atrativo como adesivos temáticos.



"Atualmente existem 20 estampas prontas para serem aplicadas no Kangoo Jumps com uma tinta diferenciada, mas também existe a possibilidade de customizar com uma imagem escolhida pelo cliente a longo prazo. A ideia é criar uma peça exclusiva para atender todas as pessoas", explica o diretor executivo, Julio Neves.



A outra grande novidade são as linhas de semijoias banhadas a ouro com pulseiras, pingentes e correntes com a bota de atividade física mais amada do mundo. "Os amantes do Kangoo queriam poder utilizar acessórios inspirados na bota, por isso desenvolvemos esta linha diferenciada e a adesão está sendo fantástica", comenta Julio.



" Além disso, também nos pediam um acessório para poderem praticar o kangoo jumps ao ar livre, por isso fechamos a parceria com a Next Bottle", explica. A Next Bottle é perfeita para uso na academia, no carro, ao ar livre, possui autofalante Bluetooth com alta performance de áudio, display LCD sensível ao toque que permite controlar suas músicas, volume e atender ou encerrar ligações, compartimento para guardar chave e compartimento removível para a água.



