Kéfera comemora 10 milhões de seguidores com festa em grande estilo

Na noite desta terça-feira 11/4 a youtuber mais famosa e polêmica do Brasil, Kéfera, comemorou a marca de 10 milhões de inscritos no seu canal "5 Minutos".



A festa com decoração impecável, mesa de doces personalizada foi realizada no Spazio Vila Olímpia em São Paulo e contou com a presença de diversas celebridades e youtubers famosos.



Dentre os vips presentes estavam os apresentadores Rafinha Bastos e Celso Portiolli os atores Larissa Manoela, Thomaz Costa, Mc Gui, além de diversos digital influencers.



O badalado evento organizado pela Believe Assessoria também contou com um show da dupla Thaeme e Thiago.



Dentre os patrocinadores do evento estavam a marca de energético ultrazero, Life Booster Energy Drink