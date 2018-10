Khelf: 5 calças jeans femininas para todos os momentos

A Khelf, marca de jeanswear, aposta nessa moda tão ampla e democrática. Nas lojas físicas ou, ainda, na loja virtual da Khelf, as mulheres podem encontrar calças jeans para todos os estilos e biotipos.



A marca separou 5 modelos de calças jeans essenciais.



Calça Jeans com Zíper na Barra



As calças jeans com zíper na barra estão em alta. Esse detalhe dá um toque discreto e, ao mesmo tempo, especial. A modelagem é wonder: cintura regular, já no quadril, perna e barra, é bem justa.



Calça Jeans Flare Barra a Fio



A calça flare é ótima para looks mais sóbrios. A lavagem escura também faz com que ela combine com tudo. Dá pra usar com camisas, blusas, camisetas, casacos, jaquetas e mais.



Calça Jeans com Pezinho



Cós alto e detalhe de pezinho na barra destacam essa calça jeans. Ela tem modelagem missy que valoriza o visual e combina com tudo. É uma ótima escolha para o dia a dia.



Calça Jeans Skinny



O skinny é mais um modelo indispensável. Além da modelagem bem justa, essa calça jeans tem barra dobrada e zíper nos bolsos de trás. A lavagem é bem escura. Dá pra usar essa calça jeans com botas, tênis, sandálias e mais.



A Khelf



A Khelf está no mercado da moda desde 1984. A grande experiência e o cuidado garantem excelência. Vale lembrar que a marca também tem blusas, jaquetas, vestidos, saias, calçados, além da moda masculina.

