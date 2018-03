Kit básico de maquiagem: o que levar, como fazer

Uma mulher sem maquiagem não revela toda sua beleza, e isso não é nenhum truque de ilusão, e sim usar os produtos certos a seu favor. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos afirmar que toda mulher precisa ter seu kit básico de maquiagem, ele é necessário para realçar toda a beleza do rosto de uma mulher e com um kit desses fica difícil ficar desarrumada em qualquer ocasião.



Então vamos conhecer os produtos que precisam fazer parte desse kit básico de maquiagem:



Batom



Toda mulher que usa batom fica mais bonita e sensual, e isso acontece porque a boca feminina é muito observada no dia a dia e dependendo da cor do batom, essa parte do rosto chama ainda mais atenção. Esse item pode ser usado em qualquer ocasião, até mesmo para ir à padaria comprar pão. O ideal é tem pelo menos 3 cores de batom no kit básico. Escolha 1 de cor neutra, 1 vermelho e outro da sua cor preferida. Existem diversos tipos de batons e entre eles estão os batons mate e cremoso. É bom ter um de cada, para variar nas maquiagens do dia a dia.



Rímel



Uma mulher sem rímel não conhece o poder que tem. Esse é um dos itens que não deve faltar no seu kit básico de maquiagem, pois ele é capaz de mudar o aspecto de qualquer rosto, realçando o olhar e dando um chame a mais até mesmo na maquiagem mais simples. Ele é responsável por dar volume aos cílios e tornar o olhar bem marcante.



Existem diversos tipos de rímel no mercado, entre eles estão: rímel preto, incolor, colorido, a prova d"água e extra volume. O ideal é ter dois tipos de máscara de cílios no kit básico de maquiagem. Escolha uma máscara de volume para os dias especiais e outra máscara simples para usar no dia a dia.



Base



A base é essencial em qualquer maquiagem, pois ela é responsável por disfarçar as principais imperfeições do rosto, dando um aspecto de pele limpa e sem manchas. No kit básico de maquiagem é importante ter pelo menos dois tipos de base que podem ser: líquida, cremosa e em pó. Escolha 2 tons de base, principalmente, se você é uma mulher que gosta muito de ir à praia e pegar sol.



Corretivo



O corretivo também é essencial em qualquer kit de maquiagem, mesmo ele sendo básico, pois com esse item é possível cobrir diversas imperfeições do rosto antes de aplicar a base. Hoje em dia existem muitos kits de corretivos que são baratos e têm qualidade, é só pesquisar.



Lápis de sobrancelha



A sobrancelha é o que molda o rosto da mulher e, por isso, elas precisam de cuidados especiais. Uma maquiagem sem destacar a sobrancelha não é perfeita, por isso o ideal é disfarçar as imperfeições e falhas nessa área usando um lápis próprio para isso. A dica para esse caso é usar sempre um tom mais claro que a sua sobrancelha, senão o risco dela ficar muito superficial é muito grande. Escolha lápis de marca e com qualidade, dessa forma o resultado será incrível.



Blush



O nosso último item do kit básico de maquiagem é o blush. Ele é o responsável por dar o aspecto corado na região das bochechas e deixar a maquiagem ainda mais perfeita. Porém, esse item precisa ser usado com muita moderação e cuidado, se usado em excesso ele pode estragar toda a maquiagem. O ideal é testar a cor no rosto antes de fazer a maquiagem final.



