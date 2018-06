Kuraray expõe várias linhas de produtos na EXPO PACK

Os negócios EVAL™ da Kuraray, KURARAY POVAL™, e da tecnologia MonoSol® serão expostos juntos na EXPO PACK México 2018, na cidade do México, México, entre os dias 5 e 8 de junho.

Na feira, a empresa vai destacar três principais linhas de produtos: EVAL™ álcool vinílico etileno (ethylene vinyl alcohol - EVOH) da Kuraray para embalagem retort e flexível; uso do álcool polivinílico KURARAY POVAL™ (polyvinyl alcohol - PVOH) na indústria de alimentos e bebidas; e filme solúvel em água MonoSol® na indústria de cosméticos e cuidados pessoais.

"Nós, da Kuraray, esperamos ansiosos pela EXPO PACK México todos os anos. É um ambiente ideal que oferece acesso direto a um grande número de participantes da indústria de embalagens na América Latina. Na feira, os visitantes verão como nosso portfólio de resinas e filmes exclusivos oferecem as propriedades de impermeabilização das embalagens que ampliam a vida de prateleira do produto, preservam o sabor e o valor nutricional, além de reduzir o desperdício geral. Os avanços da Kuraray em desenvolvimento de nova tecnologia e aplicação oferecem oportunidades novas e estimulantes para alimentar o crescimento", disse Juan Umaña, gerente, gerente de vendas na América Latina, para a Divisão EVAL™ EVOH da Kuraray.

Na quinta-feira, 07 de junho, às 12h30, a Associação Mexicana de Embalagens fará uma apresentação da Kuraray destacando a resina EVAL™ EVOH. Emilio Morales, engenheiro de desenvolvimento e serviço técnico, oferecerá uma visão geral das tendências de mercado e dos avanços das embalagens retort na indústria de produtos processados. Embalagem retort é uma forma exclusiva de SUP e bolsas usadas para refeições e acompanhamentos que podem ser cozidos na embalagem, como sopas, arroz, molhos e massas.

A EXPO PACK México 2018 será a maior feira de processamento e embalagens no México in 2018, destacando as mais recentes soluções de maquinaria de processamento e embalagem, materiais, recipientes e outros bens e serviços relacionados. Os participantes serão profissionais de processamento e embalagem de um amplo conjunto de indústrias, incluindo a indústria de alimentos, bebidas, farmacêutica, de cuidados pessoais e outras.

Para saber mais sobre o portfólio de produtos da Kuraray, visite o Estande 832 durante a feira, ou acesse www.kuraray.us.com.

Sobre a Kuraray

Fundada em 1926 em Kurashiki, Japão, a Kuraray é líder mundial em tecnologias de química sintética e polímeros baseados em desempenho, incluindo resinas, produtos químicos, fibras e têxteis. A empresa opera várias subsidiárias em todo o mundo, incluindo a Kuraray America, Inc. com sede em Houston. Para outras informações, acesse www.kuraray.us.com.

