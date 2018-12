Lançamento da 118ª edição com Lala Rudge e Festa de Aniversário COOL Magazine 21 anos

Para celebrar os 21 anos de conteúdo lifestyle em grande estilo, a Cool Magazine traz na capa da sua edição #118 a superinfluencer Lala Rudge. Celebridade fenômeno de seguidores e fans nas redes sociais, participa de uma matéria exclusiva e um editorial de moda recheado de tendências.



Além dela, outras grandes influencers do momento fazem parte desta edição, Niina Secrets, Fabi Santina, Bruno Santos, Alice Matos, Manu Gavassi, Bárbara Heck e Gabriella Vanti dão brilho aos perfis da Cool.



As principais tendências de Moda deste verão estão nos editoriais e na cobertura completa do SPFW 46. A edição mostra também, o melhor da Decoração, Saúde, Beleza, Joias e os carros mais luxuosos e modernos lançados no Salão do Automóvel. Dicas de viagem para Turquia, saúde com Dr. Volpi, a trajetória com a moda de Ricardo Almeida, tecnologia de ponta dão um toque Trend, e as melhores festas e DJs fazem a alegria e diversão da galera mais COOL do Brasil!



E para celebrar o lançamento da #118 e os 21 anos da revista, a Cool Magazine terá uma sunset party dia 23.12 no restaurante Vista, no rooftop do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, margeado pela beleza do parque Ibirapuera. A festa contará com um almoço regado a saborosa culinária espanhola a partir das 14h, e uma coquetelaria internacional de Gin oferecido pela Tanqueray Brasil, apresentações de flamenco também estarão presentes durante a tarde.



Às 17h, Leilah Moreno apresentará um show exclusivo e em seguida as pick-ups passam a ser comandadas pelos melhores DJs da house music. Adam Klein, Cady, Diefentaler, Edu Siqueira, Fischetti, Marcelo Jardim, Dupre e Angelo Fracalanza comandarão a festa que vai até a 00h.



A nova edição #118 já está disponível na íntegra no app "Cool Magazine" baixando pela Apple Store ou Google Play. Para saber mais sobre ingressos acesse eventbrite.com.br





