Lançamento: Chocolate Fitness alia saúde e sabor

A Time4, marca reconhecida nacionalmente por seu pioneirismo na comercialização de sorvetes de whey, está lançando uma nova forma mais saudável e saborosa de ingerir proteínas: o Choco Whey Bar. O novo produto trata-se de uma barrinha de chocolate proteica (20 gramas) composta por whey protein isolado e 50% de cacau, sem adição de açúcares e gorduras trans, além de ser zero glúten, zero soja e possuir apenas 83 calorias.



Benefícios



De acordo com a farmacêutica Giselle Sell, proprietária da Time4 e idealizadora do produto, o novo chocolate é ideal para quem quer comer um doce, sem sair da dieta, e se beneficiar com as propriedades nutracêuticas do alimento. "O Choco Whey da Time4 traz a combinação ideal dos antioxidantes presentes no cacau com os benefícios da proteína do soro do leite (whey protein isolado). Os chocólatras de plantão agora podem desfrutar do chocolate de uma forma mais saudável e nutritiva", explica Giselle.



Inovação



A novidade trata-se de mais um produto desenvolvido pela marca, para atender a demanda crescente por produtos funcionais no país. "A ideia de produzir um chocolate de proteínas, que contribuísse para a construção e reparação muscular, sem engordar, ou seja, isento de açúcar e gorduras trans, surgiu para suprir a necessidade de uma grande parcela da população que passou a priorizar o estilo de vida saudável, visando uma melhor qualidade de vida", afirma Giselle.



Recomendação de Consumo



O produto pode ser consumido regularmente dentro de uma dieta alimentar saudável, recomendando-se a busca por orientação médica quanto à quantidade ideal para consumo em cada caso.



Distribuição



O Choco Whey Bar já está disponível em supermercados, empórios, mercados, academias e demais estabelecimentos de todo o Brasil.



Lojistas interessados em revender o produto podem entrar em contato pelo telefone: (11) 3657-5381 ou pelo e-mail: contato@time4.com.br





MAIS INFORMAÇÕES



Para saber mais sobre o novo produto, bem como sobre a linha completa de sorvetes da Time4, acesse o site: www.time4.com.br ou as redes sociais Instagram: @time4br e Facebook: www.facebook.com/time4br



Website: http://www.time4.com.br