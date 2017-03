Lançamento do livro "Bases Históricas do Visagismo" - Volume I

Com a solidificação do Visagismo acadêmico através de graduação, pós-graduação e MBA, viu-se a necessidade iminente de produzir cada vez mais material científico de qualidade para o estudo dos profissionais da área e dos que estão ingressando agora, declara o professor de Visagismo Acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Como se trata de uma ciência conhecida com esse nome desde a década de 1930, porém de raízes muito mais antigas, foi observado entre os alunos, os docentes e as demais pessoas interessadas no tema, que havia uma grande lacuna no que se refere à material didático, científico e de informações à respeito do assunto.



Pensando nessa lacuna e munido de muitas informações sobre as bases e história do Visagismo que estavam dispersas, o professor de Visagismo Acadêmico Robson Trindade decidiu reuni-las para que o estudo do Visagismo fosse intensificado com bases cada vez mais sólidas.



"Na natureza, nas criaturas, na forma das coisas e na maneira como, se não houvesse intervenções externas, tudo se equilibra naturalmente, vemos a que é conhecida como "Assinatura de Deus": a Proporção Áurea."



Nesse livro é abordada toda a base histórica, e como principais tópicos de estudo estão abaixo. Para conhecer os todos os tópicos acesse http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/livros/bases-historicas-do-visagismo-livro-1/ .



• As Bases do Visagismo



• A Proporção Áurea na Arte



• A Vaidade na Pré-História



• Os Mistérios da Beleza Egípcia



• A Idade das Trevas



• O Renascimento da Beleza





Esse é apenas o primeiro volume, pois a quantidade de informações e dados históricos que são encontrados é cada vez maior, fora as novas descobertas que são realizadas diariamente que enriquecem cada vez mais essa profissão, que é o futuro do profissional de beleza.

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/