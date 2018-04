L'ARRËE Cosmétiques realizou o lançamento mundial do Shield Hair Powder, na Cosmoprof Worldwide Bologna, Itália

A Cosmoprof Worldwide Bologna, maior evento mundial de beleza, foi realizada entre os dias 15 e 19 de março, em Bologna, Itália. A exposição da Cosmoprof é dedicada aos vários setores da indústria da beleza: perfumaria e cosmética, produtos naturais, embalagens, máquinas, fabricação de produtos e matérias-primas, beleza e spa, cabelo e unhas.



Durante os cinco dias de feira, a Cosmoprof Worldwide Bologna 2018 recebeu visitantes de mais de 70 países. A participação nacional é uma iniciativa do Beautycare Brazil, uma realização da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).



João Carlos Basilio, presidente-executivo da ABIHPEC, acompanhou e faz um balanço da participação do Brasil. "Os produtos nacionais têm inovação, tecnologia e sem dúvida nenhuma são do agrado dos visitantes que passaram pelos pavilhões onde o país estava representado. Todos os expositores brasileiros garantiram pelo menos um negócio. É importante sairmos de Bologna com resultados positivos, para motivar e reforçar o setor na busca de melhores resultados para 2018 e 2019", pondera.



Para Julio César Fontes Laranjeira, Cônsul Geral Adjunto do Consulado Geral do Brasil em Milão, a Cosmoprof é o evento de maior envergadura e relevância para o setor mundialmente. "Em 2018 a feira contou com 2800 expositores, 3% a mais em relação a 2017. A participação do Brasil no evento, portanto, é de fundamental importância para a internacionalização das empresas brasileiras do setor, para a realização de contatos, aprofundamento de conhecimento do mercado internacional".



A região de São José do Rio Preto foi representada pela empresa L'ARRËE Cosmétiques, pertencente ao Grupo Mallvan Brasil, de Mirassol - SP, que recebeu mais de 25 mil visitantes no seu estande, oportunidade na qual a marca de cosméticos mirassolense aproveitou para realizar o lançamento mundial do Shield Hair Powder, com uma tecnologia exclusiva e integralmente desenvolvida no P&D da empresa, e um dos produtos capilares profissionais mais aguardados no evento. Marcos Godoy, Chairman L'ARRËE e chefe da comissão da empresa que esteve presente em Bologna, cita que o predicado "Made in Brazil" virou sinônimo de qualidade para o setor cosmético internacional, agregando um alto valor aos produtos fabricados no país.





Mais informações:

L'ARRËE Cosmétiques

Telefone : (17) 32535134

e-mail sac@larree.com.br





Website: http://www.larree.com.br/