LASER é solução para o tratamento contra a acne

A acne é um problema que atinge muitas pessoas. De acordo com o Censo Dermatológico da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), realizado com mais de 54 mil pacientes do setor público e de clínicas privadas, a acne está na pele de cerca de 80% dos adolescentes em todo o mundo e pelo menos 5% dos adultos acima de 35 anos apresentam acne em algum grau.

O problema é que as consequências da acne não se restringem apenas à aparência, interferindo até mesmo nos relacionamentos sociais. Para tratar a acne, existem muitos métodos, como a utilização de medicamentos orais ou tópicos. Atualmente, o tratamento com LASER também é utilizado com sucesso na resolução desse problema, por isso, o dermatologista Dr. Alexandre Filippo comenta as principais questões sobre o assunto.

Ansiedade e estresse provocam acne?

Uma estimativa feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia apontou que a causa dos problemas de pele em cada um de três pacientes é emocional, como estresse, ansiedade e depressão. A ansiedade pode atuar como fator de piora ou exacerbação da doença.



Espremer as espinhas piora a acne?

Sim. Não é recomendável, pois além da possibilidade de piorar a inflamação e a infecção, pode causar marcas definitivas na pele.

Existem medicamentos que aumentam a acne?

Alguns medicamentos, como suplementos a partir do Complexo B e hormônios podem aumentar a incidência de acne.



O uso de pasta de dente diminui a acne?

Apesar de muitas pessoas utilizarem a pasta de dente como secante para as espinhas, não temos a comprovação científica da sua eficácia.



Quais os lasers usados para acne?

Para o tratamento de acne, utilizo o LASER LONGUPULSE, da plataforma ETHEREA-MX, que atua com suavidade na melhoria de irregularidades cutâneas e poros dilatados, melhorando a textura e a aparência da pele. Como este é um LASER que atua com grande profundidade e especificidade, não oferece restrição com relação ao fototipo, o que aumenta o leque de indicações ao paciente.



Existe alguma restrição para aplicação do tratamento com laser para a acne?

Peles morenas a negras podem manchar, portanto deve ser evitado neste tipo de pele.



Quem tem pele acneica, porém muito sensível, pode se submeter ao tratamento com laser?

Pode sim, mas deve passar pela avaliação de um dermatologista previamente.



Como funciona o tratamento?

O tratamento dura em média cinco sessões, com intervalos quinzenais. Se for realizado em associação com outro tratamento clínico tópico ou oral, os resultados aparecem de forma mais rápida. Os resultados do tratamento com LASER são duradouros, com possibilidade de serem até mesmo definitivos.



